現場查獲非制式火藥長槍2枝、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠，更有專業裝備熱顯示儀、瞄準鏡等。圖：中壢分局提供

桃園市中壢警分局與基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，於114年10月20日下午14時許，在宜蘭縣五結鄉及大同鄉查獲33歲張姓男子非法持有土製獵槍，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》偵辦。

張嫌並無原住民身分，疑因經常與原住民友人上山打獵，遂自行改造及製作土製獵槍使用。圖：中壢分局提供

中壢分局表示，此案是警方接獲線報後，立即成立專案小組展開密集蒐證，經跨縣市合作，持搜索票前往張嫌位於五結鄉的住所及大同鄉老家執行搜索，現場查獲非制式火藥長槍2枝、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠，更有專業裝備熱顯示儀、瞄準鏡等，另查扣多項改造工具。警方初步了解，張嫌並無原住民身分，疑因經常與原住民友人上山打獵，遂自行改造及製作土製獵槍使用，涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌，全案訊後依法移送偵辦。

中壢分局指出，依《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》規定，僅符合條件並通過安全訓練之原住民或漁民，方可依法申請製造、運輸或持有自製獵槍或魚槍。非具原住民或漁民身分者不得自行製造或持有槍械，以免觸法。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續加強查緝非法槍械與改造工具來源，杜絕槍械流入社會，維護民眾生命財產安全，呼籲民眾切勿因一時好奇或方便而違法製造、改造或持有槍械，警方必將依法嚴辦、絕不寬貸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男疑為打獵私造土製槍 中壢警跨縣市聯手逮人送辦