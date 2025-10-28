影／台南駕駛開車直接從中間車道右轉…直行騎士閃避不及

過去台南市中間 車道 劃設同時有直行與右轉合併指向標線，導致汽車駕駛直接從中間車道右轉，不但極容易與右側的直行機車發生 車禍 ，也可能被檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；吳姓男子昨晚開車行經北區小東路，同樣直接右轉，導致與直行的王姓女騎士發生碰撞。

台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，經本報於今年6月報導，交通局已優先塗銷設置於路口的標線；警方指出，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於中間車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故。

據統計，去年「右轉彎未注意」而與直行車發生傷亡事故，整年至少有683件受傷車禍，去年9月還有2件死亡車禍，則是直行機車騎士與右轉車發生碰撞，肇事主因為「未注意車前狀況」。昨天晚間6時許，台南市北區小東路、長榮路口又發生右轉汽車撞直行機車。