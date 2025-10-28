影／台南駕駛開車直接從中間車道右轉…直行騎士閃避不及
台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，經本報於今年6月報導，交通局已優先塗銷設置於路口的標線；警方指出，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於中間車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故。
據統計，去年「右轉彎未注意」而與直行車發生傷亡事故，整年至少有683件受傷車禍，去年9月還有2件死亡車禍，則是直行機車騎士與右轉車發生碰撞，肇事主因為「未注意車前狀況」。昨天晚間6時許，台南市北區小東路、長榮路口又發生右轉汽車撞直行機車。
依據民眾上傳社群媒體threads的影像，現場也有直行與右轉合併指向標線，轄區第五警分局交通分隊小隊長黃建瑋說明，王姓女騎士沿小東路直行時，與吳姓男子駕駛的右轉轎車發生交通事故，造成騎士四肢擦挫傷，就醫後無大礙，雙方駕駛無酒駕，詳細事故責任調查釐清中。
