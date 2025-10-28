高美景觀橋女子今晨墜橋 幸遇退潮中海巡警消聯手搶救

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

高美濕地景觀橋疑似有人墜橋，海巡署接獲民眾報案後，第三岸巡隊梧棲漁港安檢所及中港機動巡邏站人員火速趕往現場，並立即通報台中市消防局清水消防分隊共同救援，幸遇退潮期間，將女子以長背板小心抬運上岸，並火速送醫治療，目前該名女子已送往醫院接受進一步檢查與救治。

海巡署指出，第四巡防區指揮部今天清晨7時45分獲報後，立即啟動救援機制，指揮第三岸巡隊梧棲漁港安檢所及中港機動巡邏站人員聯合出動，救援人員於8時許，在景觀橋下方發現一名女子倒臥河床，經初步評估，該名女子意識不清但無明顯外傷，先將女子抬上岸並送醫。

第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際發現有人員情緒恍惚、行為不穩定或有預謀輕生行為等相關情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即前往救援，生命誠可貴，切勿因一時情緒衝動而鑄下大錯。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高美濕地景觀橋疑似有人墜橋，海巡署通報各單位共同救援，將女子以長背板小心抬運上岸，並火速送醫治療。圖／海巡署提供
