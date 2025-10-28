草漯消防分隊演練狹小巷弄火警 模擬Mayday情境強化自救能力

快訊

草漯分隊今日於塔腳社區活動中心舉辦「狹小巷弄火警搶救組合演練」。圖：消防局提供

為加強對於狹小巷弄災害的搶救熟練度，桃園市消防局第三大隊草漯分隊今(28)日於塔腳社區活動中心舉辦「狹小巷弄火警搶救組合演練」，模擬狹小巷弄災害的搶救情況及遇到MAYDAY情境時消防員的自救能力，藉此提升各分隊之間分工的默契。

1233942 0
此次演練特別於演練中加入MAYDAY狀況的發生，著重於消防人員受困於火場時的消防救援行動。圖：消防局提供

演練情境為2層活動中心，因1樓廚房於烹煮時不慎起火，造成屋內有人受困於2樓，消防人員抵達後發現火勢猛烈，指揮官立即指示部署水線兵分二路，一線進行滅火攻擊，一線至2樓進行人命搜救，並將受困者帶出後由現場救護車輛後送處置。

值得一提的是，此次演練特別於演練中加入MAYDAY狀況的發生，著重於消防人員受困於火場時的消防救援行動，強調並非只有在大型的火警現場才會發生消防人員受困事件。無論什麼樣的火場狀況下發生消防人員受困事件，現場指揮官均需能夠快速啟動救援行動，同時維持現場的救援能量。

草漯分隊長陳建中表示，觀音區內有許多狹小巷弄肩負上下班大量車流之重責大任，大型的消防車輛於通勤尖峰時段難以進入，搶救的空間也受到限制，無法像一般的情況救災；透過車輛部署及實地救援演練，提升指揮官的災害應變能力與隊員的火災搶救技術。除了消防隊正確且快速的救災之外，民眾對於防火觀念的意識尤為重要，消防隊都會定期舉辦宣導活動，希望透過這些宣導及演練，加強民眾的防災意識。

延伸閱讀：

