草漯消防分隊演練狹小巷弄火警 模擬Mayday情境強化自救能力
為加強對於狹小巷弄災害的搶救熟練度，桃園市消防局第三大隊草漯分隊今(28)日於塔腳社區活動中心舉辦「狹小巷弄火警搶救組合演練」，模擬狹小巷弄災害的搶救情況及遇到MAYDAY情境時消防員的自救能力，藉此提升各分隊之間分工的默契。
演練情境為2層活動中心，因1樓廚房於烹煮時不慎起火，造成屋內有人受困於2樓，消防人員抵達後發現火勢猛烈，指揮官立即指示部署水線兵分二路，一線進行滅火攻擊，一線至2樓進行人命搜救，並將受困者帶出後由現場救護車輛後送處置。
值得一提的是，此次演練特別於演練中加入MAYDAY狀況的發生，著重於消防人員受困於火場時的消防救援行動，強調並非只有在大型的火警現場才會發生消防人員受困事件。無論什麼樣的火場狀況下發生消防人員受困事件，現場指揮官均需能夠快速啟動救援行動，同時維持現場的救援能量。
草漯分隊長陳建中表示，觀音區內有許多狹小巷弄肩負上下班大量車流之重責大任，大型的消防車輛於通勤尖峰時段難以進入，搶救的空間也受到限制，無法像一般的情況救災；透過車輛部署及實地救援演練，提升指揮官的災害應變能力與隊員的火災搶救技術。除了消防隊正確且快速的救災之外，民眾對於防火觀念的意識尤為重要，消防隊都會定期舉辦宣導活動，希望透過這些宣導及演練，加強民眾的防災意識。
本文章來自《桃園電子報》。原文：草漯消防分隊演練狹小巷弄火警 模擬Mayday情境強化自救能力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言