聽新聞
0:00 / 0:00
怪客半夜播音擾清夢 見警介入他怒砸鄰家門
林姓男子近年住進台北市北投區某社區，經常深夜大聲放音樂擾人，鄰居報警處理後，他還持鐵棒亂砸鄰居大門，警方介入後依毀損、恐嚇等罪嫌函送偵辦。
據悉，林男約於一年前搬入該社區某大樓2樓，因其經常在深夜大聲放音樂，有住戶不堪其擾報警處理，員警到場時，林男又躲在家中閉門不出。
林發現有鄰居報警，今年6月陸續持鐵棒到隔壁和樓上鄰居住家外亂砸大門，鄰居嚇壞報警，員警到場認其有自傷或傷人之虞，將其強制送醫，但隔日林男重回社區，近日又開始亂敲自家大門、大聲喊叫製造噪音，社區住戶不堪其擾。
警方表示，林男製造噪音部分，員警獲報後已多次前往勸導；至於林男持棒砸門部分，詢後已依毀損、恐嚇等罪嫌函送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言