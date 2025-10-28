快訊

怪客半夜播音擾清夢 見警介入他怒砸鄰家門

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子近年住進台北市北投區某社區，經常深夜大聲放音樂擾人，鄰居報警處理後，他還持鐵棒亂砸鄰居大門，警方介入後依毀損、恐嚇等罪嫌函送偵辦。

據悉，林男約於一年前搬入該社區某大樓2樓，因其經常在深夜大聲放音樂，有住戶不堪其擾報警處理，員警到場時，林男又躲在家中閉門不出。

林發現有鄰居報警，今年6月陸續持鐵棒到隔壁和樓上鄰居住家外亂砸大門，鄰居嚇壞報警，員警到場認其有自傷或傷人之虞，將其強制送醫，但隔日林男重回社區，近日又開始亂敲自家大門、大聲喊叫製造噪音，社區住戶不堪其擾。

警方表示，林男製造噪音部分，員警獲報後已多次前往勸導；至於林男持棒砸門部分，詢後已依毀損、恐嚇等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

林男持棒亂砸鄰居住家大門，在門上留下痕跡。圖／讀者提供
林男持棒亂砸鄰居住家大門，在門上留下痕跡。圖／讀者提供

