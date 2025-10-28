快訊

桃園高級證照救護員兩天救2人 提醒打119配合這樣做

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市消防局圳頂分隊今年1月兩天成功急救兩位OHCA（院前心肺功能停止）患者恢復呼吸心跳，送醫皆康復，兩次出勤都有剛取得高級救護技術員（EMT-P)證照的黃奕豪。

分隊說明，要取得EMT-P高級救護員證照，必須參加為期10個月、1280小時以上的訓練，獲得證照才能執行高階救護術，也是重症患者送醫前存活率的關鍵。

黃奕豪回想兩件救護都在戶外，其中一件在國道路肩，增加了插管及搬運的難度，同時需要注意安全，獲救的邱先生出院後還從新竹至圳頂分隊感謝救護人員。他呼籲，求助119時，指揮中心會引導如何評估患者狀況，如果遇上OHCA患者應保持冷靜，聽從指引做心肺復甦術（CPR），持續至救護人員到場，為患者爭取時間，提高存活率，也能維持腦部供氧減少後遺症。

圳頂分隊高級救護技術員黃奕豪1月兩次出勤了，急救兩名OCHA患者送醫前恢復呼吸心跳。記者鄭國樑／翻攝
圳頂分隊高級救護技術員黃奕豪1月兩次出勤了，急救兩名OCHA患者送醫前恢復呼吸心跳。記者鄭國樑／翻攝

