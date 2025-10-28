聽新聞
0:00 / 0:00
影／幾乎沒煞車！疑違規左轉遭直行車撞上360度旋轉 3人受傷送醫
宜蘭五結中路一段與傳藝路二段路口發生轎車疑似違規左轉，遭綠燈直行的轎車撞上，2輛車幾乎在沒有煞車情況下嚴重撞擊，瞬間車殼零件四散、氣囊爆開，其中一輛車旋轉360度才停下，造成3人受傷送醫。
羅東警方昨天下午3點54分獲報，五結中路與傳藝路發生交通事故，經查39歲陳姓女子開黑色轎車，沿著傳藝路二段慢車道欲左轉往五結市區方向，遭另一輛綠燈直行由48歲蔡姓男子駕駛的白色轎車撞上。
根據行車監視錄影，兩車駕駛幾乎都沒有踩車，撞擊力道相當大，白色轎車車頭凹陷，車門也被撞開，安全氣囊爆開；黑色轎車更嚴重，轉了360度才停下，零件噴，車頭嚴重毀損凹陷，保險桿脫落，畫面驚悚。
黑色轎車上只有陳女駕駛，白色轎車有蔡男駕駛及乘客，3人受傷送醫，雙方駕駛均無酒駕。
警方初步研判，疑似黑色轎車違規左轉，但真正肇事原因仍待進一步釐清，呼籲駕駛人遵守標誌、標線行駛，切勿違規搶快，由於連日來天雨路滑，也應減速慢行並注意前方狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言