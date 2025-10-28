快訊

影／幾乎沒煞車！疑違規左轉遭直行車撞上360度旋轉 3人受傷送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結中路一段與傳藝路二段路口發生轎車疑似違規左轉，遭綠燈直行的轎車撞上，2輛車幾乎在沒有煞車情況下嚴重撞擊，瞬間車殼零件四散、氣囊爆開，其中一輛車旋轉360度才停下，造成3人受傷送醫。

羅東警方昨天下午3點54分獲報，五結中路與傳藝路發生交通事故，經查39歲陳姓女子開黑色轎車，沿著傳藝路二段慢車道欲左轉往五結市區方向，遭另一輛綠燈直行由48歲蔡姓男子駕駛的白色轎車撞上。

根據行車監視錄影，兩車駕駛幾乎都沒有踩車，撞擊力道相當大，白色轎車車頭凹陷，車門也被撞開，安全氣囊爆開；黑色轎車更嚴重，轉了360度才停下，零件噴，車頭嚴重毀損凹陷，保險桿脫落，畫面驚悚。

黑色轎車上只有陳女駕駛，白色轎車有蔡男駕駛及乘客，3人受傷送醫，雙方駕駛均無酒駕。

警方初步研判，疑似黑色轎車違規左轉，但真正肇事原因仍待進一步釐清，呼籲駕駛人遵守標誌、標線行駛，切勿違規搶快，由於連日來天雨路滑，也應減速慢行並注意前方狀況。

宜蘭五結中路一段與傳藝路二段路口發生轎車疑似違規左轉，遭綠燈直行的轎車撞上，2輛車幾乎在沒有煞車情況下嚴重撞擊，瞬間車殼零件四散，氣囊爆開，其中一輛車旋轉360度才停下，造成3人受傷送醫。圖／警方提供
