台中Range Rover自撞亡 頸刀傷噴血…疑開母車從北屯來

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南區高工路今上午發生死亡車禍，36歲何姓男子駕駛登記在媽媽名下的1輛Range rover休旅車，逆向猛撞路邊的鐵板燒店，警消發現男子明顯死亡、頸部有利刃切割傷，鮮血四濺，車內還有發現1把約20多公分刀子，警方正調閱周邊監視器、行車記錄器，釐清是自傷或外力介入可能。

台中第三分局調查，何男今上午10點52分開自小客車沿高工路，不明原因逆向行駛，先與對向林姓男子駕駛的銀色Lexus碰撞後，再自撞路邊的機車，隨後撞入鐵板燒店，警消到場發現何已經明顯死亡。

警方初步調查，何男頸部中間有1道明顯傷口，疑似利刃切割造成，駕駛座內鮮血淋漓，還在車內發現1把長約20公分的刀子，目前經沿途調閱監視器，發現他疑似從北屯區一路行駛至南區，途中尚未發現有其他人上下車，正追查何男上車地點。

警方查，何男駕駛的休旅車登記在母親名下，何今天外出目的為何，傷勢為自傷或外力，目前仍在釐清中。

由於何撞擊後卡在駕駛座內，警方鑑識人員費時採證後，已先將案發現場拉起重重帆布布保全，並報請台中地檢署相驗釐清案發經過、確切死因。

案發現場。記者曾健祐／攝影
死亡 監視器 休旅車

