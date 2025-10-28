快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市最繁忙、員警過勞重災區 埔頂派出所遷建案今開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多、最繁忙的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，自1995年設立以來，新竹市消防局埔頂消防分隊及埔頂聯里辦公室共用廳舍，基層員警期待遷建許久，終迎來曙光，警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。

埔頂所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。加上埔頂派出所轄區涵蓋清交大、關埔地區等人口稠密區，業務相對繁雜，警力約30多人，長期在狹小辦公廳舍執勤生活。

另外，埔頂所刑責區較大，轄內更有清大、陽明交大等大學，該處又鄰近竹科園區，帶來人口成長，警民比高達1比2000，遠超出竹市的平均警民比為1比275，成員警過勞重災區。

警方指出，隨著新竹科學園區的迅速發展，埔頂地區新興社區林立，人口成長快速，治安、交通及消防等公共安全需求急遽攀升，原本規畫使用的派出所及消防分隊空間已無法滿足現行需求。員警與民眾日常辦公、洽公皆面臨空間不足、設備老舊等困境，不僅影響服務品質，也不利於警務運作效率與員警士氣。

警方說，埔頂所新建大樓程經費為4億9800萬元，由警政署全額補助辦理，規畫地下2層、地上6層，採用綠建築標準設計，並融合社區人文景觀，兼具節能、永續與美學概念。完工後將由埔頂派出所、刑警大隊及少年隊共同進駐，整合行政、偵查與服務功能，讓警政資源能更有效共享與運用。

市議員鍾淑英說，埔頂派出所遷建有必要性，過去長年有多名基層員警不斷請託，她也透過質詢與警方達成共識，如今派出所已確定遷建，她會定期關心工程進度，希望讓員警盡快有舒適辦公空間。

警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者王駿杰/攝影
警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者王駿杰/攝影
新竹市警察局第二分局埔頂所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。圖／取自埔頂派出所臉書
新竹市警察局第二分局埔頂所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。圖／取自埔頂派出所臉書
警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者黃羿馨／攝影
警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者黃羿馨／攝影
警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者王駿杰/攝影
警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。記者王駿杰/攝影

新竹 陽明交大 辦公室

延伸閱讀

鄭麗文拜會竹市議長盼延續「藍白合」 她強調接地氣尊重議長意見

新竹市公布今年科技執法前五大取締路口！第一名破1.6萬件

台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

相關新聞

台中休旅車撞進鐵板燒店 駕駛頸部「利刃傷」明顯死亡

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，...

影／台中南區休旅車撞進鐵板燒店駕駛身亡 老闆：幸好今天沒開門

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，...

三峽男凌晨無照上路 撞翻過馬路騎機車翁雙雙送醫

新北市三峽區一名林姓男子，今天凌晨2時36分涉嫌無照駕駛上路，結果於大同路往八安橋方向，與同樣騎機車，自大同路48巷往大...

新竹市最繁忙、員警過勞重災區 埔頂派出所遷建案今開工

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多、最繁忙的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，自1995年設立以來，新竹市消防局...

桃園經發局捲涉貪風暴！施姓科長10萬交保 業者、助理遭聲押禁見

桃園市經發局爆發疑涉廠商行賄案，蕭姓業者為加速他人工廠擴廠申請，涉嫌向局內施姓公務員行賄。檢方昨（27）日持搜索票前往被告等人住處與辦公處所共15處搜索，並約談蕭姓、吳姓業者及施姓科長等7人到案

勾結走私集團協助9千條加熱菸闖關 航警收賄近百萬遭起訴

一名楊姓主嫌組成走私集團多次向航警局保安警察大隊陳姓員警行賄，藉由其職務之便協助放行夾帶入境的加熱菸，集團自114年4月至9月間共走私26次、逾9千條菸品，陳員收賄金額高達95萬8600元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。