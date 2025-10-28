新竹市最繁忙、員警過勞重災區 埔頂派出所遷建案今開工

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多、最繁忙的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，自1995年設立以來，新竹市消防局埔頂消防分隊及埔頂聯里辦公室共用廳舍，基層員警期待遷建許久，終迎來曙光，警政署編列4.9億元經費，於東區敬軍營區停車場規畫興建埔頂派出所新建大樓，於今天開工，預定2027年6月完工。

埔頂所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。加上埔頂派出所轄區涵蓋清交大、關埔地區等人口稠密區，業務相對繁雜，警力約30多人，長期在狹小辦公廳舍執勤生活。

另外，埔頂所刑責區較大，轄內更有清大、陽明交大等大學，該處又鄰近竹科園區，帶來人口成長，警民比高達1比2000，遠超出竹市的平均警民比為1比275，成員警過勞重災區。

警方指出，隨著新竹科學園區的迅速發展，埔頂地區新興社區林立，人口成長快速，治安、交通及消防等公共安全需求急遽攀升，原本規畫使用的派出所及消防分隊空間已無法滿足現行需求。員警與民眾日常辦公、洽公皆面臨空間不足、設備老舊等困境，不僅影響服務品質，也不利於警務運作效率與員警士氣。

警方說，埔頂所新建大樓程經費為4億9800萬元，由警政署全額補助辦理，規畫地下2層、地上6層，採用綠建築標準設計，並融合社區人文景觀，兼具節能、永續與美學概念。完工後將由埔頂派出所、刑警大隊及少年隊共同進駐，整合行政、偵查與服務功能，讓警政資源能更有效共享與運用。