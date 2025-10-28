快訊

桃園電子報

施姓科長涉嫌收受數十萬元賄款，檢調搜索其住家，並以被告身分帶回偵訊。圖：截自freepik

桃園市經發局爆發疑涉廠商行賄案，蕭姓業者為加速他人工廠擴廠申請，涉嫌向局內施姓公務員行賄。檢方昨（27）日持搜索票前往被告等人住處與辦公處所共15處搜索，並約談蕭姓、吳姓業者及施姓科長等7人到案，另傳喚時任副局長與聘用助理等6人說明。經調查，施姓科長與秦姓助理疑收賄，蕭姓、吳姓業者則涉行賄。全案經檢方訊問，今（28）日以違反貪污治罪條例罪嫌聲請羈押禁見秦姓助理及蕭姓、吳姓業者，施姓科長則以10萬元交保。

據悉，112年桃園市一家工廠因申請以鄰地擴廠，因條件不符未能過關，廠商以300萬元向時任熊姓副局長行賄企圖尋求解套過關，但熊當即退回賄款並向政風處報告，此案經政風處通報廉政署並報請桃園地檢署指揮偵辦，發現當年擔任工業行政科科長的施姓科長涉嫌收受數十萬元賄款，檢調搜索其住家，並以被告身分帶回偵訊。另帶回2名承辦人員，熊姓副局長則以證人身分參與調查。

桃檢說明，昨日持法院核發搜索票執行搜索蕭姓被告等人住居所及辦公處所共15處，約談蕭姓、吳姓業者、施姓經發局科長等7人及證人時任經發局熊姓副局長、時任經發局秦姓聘用助理等6人到案。

經檢察官訊問後，認被告施姓科長及由證人轉為被告的秦姓助理均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者涉犯同條例第11條第4項、第1項非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌、吳姓業者涉犯同條例第11條第4項、第2項非公務員對公務員關於不違背職務行為交付賄賂等罪嫌，4人均犯罪嫌疑重大，但施姓科長無羈押之必要，以10萬元具保；秦姓助理及蕭姓、吳姓業者則有勾串、滅證之虞且有羈押之必要，於今(28)日凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘被告4人則諭知請回。

本文章來自《桃園電子報》。

桃園經發局捲涉貪風暴！施姓科長10萬交保 業者、助理遭聲押禁見

