快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

外力介入？台中駕駛頸部有「利刃傷」撞進鐵板燒店亡 車內有開山刀

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，已明顯死亡，沒有送醫，轄區警方已介入調查。經查，警消還在車內發現一把開山刀，死者頸部的刀傷是自為或有外力介入，檢警將後續釐清。

鐵板燒店老闆說，接到鄰居通知即趕來察看，肇事休旅車疑先逆向，撞上另輛Lexus轎車，才撞進店裡，幸好今天休息沒開門。

被波及的Lexus轎車乘客說，開車的是他岳父，當時休旅車直接逆向衝過來，岳父看到要閃還是閃不過，車身被撞到。

台中市消防局在今早10時許接獲市警局轉報，南區高工路有休旅車衝撞進店家內，不確定是否有人員受困，立即派遣勤工分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員4名，由勤工分隊小隊長廖俊銘帶隊前往搶救。

經查，現場休旅車衝撞進鐵板燒店家內，年約45歲男駕駛在車上，頸部有深且長的利刃傷，傷患已明顯死亡無送醫，後續交由員警處理。

台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，途中休旅車還逆向，波及一輛Lexus轎車。記者曾健祐／攝影
台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，途中休旅車還逆向，波及一輛Lexus轎車。記者曾健祐／攝影
台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，警方到場調查。記者曾健祐／攝影
台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，警方到場調查。記者曾健祐／攝影
台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，警方到場調查。記者曾健祐／攝影
台中市南區高工路今天發生一輛休旅車撞進鐵板燒店的交通事故，駕駛明顯死亡，警方到場調查。記者曾健祐／攝影

休旅車 死亡 台中市

延伸閱讀

李連杰開刀切除頸部腫瘤！術後「真實狀況」網驚呆：越來越年輕

影／台中南區休旅車撞進鐵板燒店駕駛身亡 老闆：幸好今天沒開門

台中休旅車撞進鐵板燒店 駕駛頸部「利刃傷」明顯死亡

台中Range rover猛撞鐵板燒店面 駕駛頸部疑有利刃傷明顯死亡

相關新聞

台中休旅車撞進鐵板燒店 駕駛頸部「利刃傷」明顯死亡

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，...

影／台中南區休旅車撞進鐵板燒店駕駛身亡 老闆：幸好今天沒開門

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，...

三峽男凌晨無照上路 撞翻過馬路騎機車翁雙雙送醫

新北市三峽區一名林姓男子，今天凌晨2時36分涉嫌無照駕駛上路，結果於大同路往八安橋方向，與同樣騎機車，自大同路48巷往大...

新竹市最繁忙、員警過勞重災區 埔頂派出所遷建案今開工

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多、最繁忙的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，自1995年設立以來，新竹市消防局...

桃園經發局捲涉貪風暴！施姓科長10萬交保 業者、助理遭聲押禁見

桃園市經發局爆發疑涉廠商行賄案，蕭姓業者為加速他人工廠擴廠申請，涉嫌向局內施姓公務員行賄。檢方昨（27）日持搜索票前往被告等人住處與辦公處所共15處搜索，並約談蕭姓、吳姓業者及施姓科長等7人到案

勾結走私集團協助9千條加熱菸闖關 航警收賄近百萬遭起訴

一名楊姓主嫌組成走私集團多次向航警局保安警察大隊陳姓員警行賄，藉由其職務之便協助放行夾帶入境的加熱菸，集團自114年4月至9月間共走私26次、逾9千條菸品，陳員收賄金額高達95萬8600元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。