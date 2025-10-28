聽新聞
0:00 / 0:00
外力介入？台中駕駛頸部有「利刃傷」撞進鐵板燒店亡 車內有開山刀
台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，已明顯死亡，沒有送醫，轄區警方已介入調查。經查，警消還在車內發現一把開山刀，死者頸部的刀傷是自為或有外力介入，檢警將後續釐清。
鐵板燒店老闆說，接到鄰居通知即趕來察看，肇事休旅車疑先逆向，撞上另輛Lexus轎車，才撞進店裡，幸好今天休息沒開門。
被波及的Lexus轎車乘客說，開車的是他岳父，當時休旅車直接逆向衝過來，岳父看到要閃還是閃不過，車身被撞到。
台中市消防局在今早10時許接獲市警局轉報，南區高工路有休旅車衝撞進店家內，不確定是否有人員受困，立即派遣勤工分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員4名，由勤工分隊小隊長廖俊銘帶隊前往搶救。
經查，現場休旅車衝撞進鐵板燒店家內，年約45歲男駕駛在車上，頸部有深且長的利刃傷，傷患已明顯死亡無送醫，後續交由員警處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言