影／台中南區休旅車撞進鐵板燒店駕駛身亡 老闆：幸好今天沒開門

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，已明顯死亡，沒有送醫，轄區警方已介入調查。鐵板燒店老闆說，接到鄰居通知即趕來察看，肇事休旅車疑先逆向，撞上另輛Lexus轎車，才撞進店裡，幸好今天休息沒開門。。

被波及的Lexus轎車乘客說，開車的是他岳父，當時休旅車直接逆向衝過來，岳父看到要閃還是閃不過，車身被撞到。

台中市消防局在今早10時許接獲市警局轉報，南區高工路有休旅車衝撞進店家內，不確定是否有人員受困，立即派遣勤工分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員4名，由勤工分隊小隊長廖俊銘帶隊前往搶救。