新北男開車離家竟失聯 家屬急報警協尋再見已成冰冷遺體
新北市林口區昨晚驚傳車內死亡案。林口警接獲民眾報案稱40多歲王男離家後失聯。警方調閱監視器發現王男車輛停在林口區文化北路停車格，昨晚8時許趕抵現場查看發現王男陳屍車內已明顯死亡。警方初判並無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。
據了解，死者王男昨天因心情不佳獨自開車離家，家人聯絡不上擔心王男發生危險立即報案。林口警方昨晚8時許獲報調閱監視器，發現王男將車停在林口區文化北路路邊停車格，立即派警員趕抵現場，赫然發現王男倒臥車內。
消防人員趕抵現場破窗搶救，但王男已無呼吸心跳明顯死亡。警方經採證發現並無打鬥跡象，王男身上也無外傷，初步排除外力介入，後續將通報檢察官相驗以釐清王男確切死因。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
