桃市經發局爆收賄 施姓科長遭搜索帶回 前副局長列證人協助調查

桃園市經發局驚傳收賄弊案！2023年擔任工業行政科科長的施合隆，涉嫌收受申請廠商數十萬元賄款，桃檢今（27）日向法院聲請搜索票，搜索現任商業發展科長施合隆住家，並以被告身分將其帶回訊問。另前副局長、現任秘書處副處長熊勇智則以證人身分傳喚到案，協助相關調查。

據了解，2023年桃園市一家工廠因申請以鄰地擴廠，因條件不符未能過關，廠商以300萬元向當時經發局副局長熊勇智行賄企圖尋求解套過關，但熊當即退回賄款並向政風處報告，此案經政風處通報廉政署並報請桃園地檢署指揮偵辦，發現當年擔任工業行政科科長的施合隆涉嫌收受數十萬元賄款，因此造到檢調搜索住家，並以被告身分帶回偵訊。另帶回2名承辦人員，當年的副局長熊勇智則以證人身分參與調查。

對此，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，熊副處長是以證人身份到案配合調查，至於施科長部分，因為已進入司法偵辦程序，案情以檢方及廉政署說法為準，市府會配合相關調查，盼勿枉勿縱。

