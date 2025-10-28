台61線快速道路驚魂！一家四口爆胎受困半路 警方及時救援

一家四口日前行駛西濱快速道路時，因遇爆胎情況，在車流量大、車速快的路段受困，全家上在半路進退不得，婦人被大型車輛呼嘯而過的隆隆聲響，嚇得急報警，清水分局警方立即趕抵現場，先架設警示標誌，並打開巡邏警示燈維持交通安全外，並立即將民眾載離西濱道路安全地點休息，化解這場警魂記。

清水分局表示，民眾車上為1家4口，共有夫妻及2名小孩，行駛在台61線西濱快速道路南下車道爆胎，將車停靠於外側路肩，由於大型車呼嘯而過的聲響，讓人膽戰心驚，人員逗留現場更是相當危險，所幸，警方迅速趕抵現場，將受驚的一家人安全載離，避免了二次事故的發生。

受困民眾事後心有餘悸地表示，「快速道路上大型車輛經過時，隆隆聲響真的很嚇人」。警方抵達後立即採取安全措施，除架設警示標誌並開啟巡邏車警示燈維護交通安全，同時將一家四口載離西濱道路至安全地點休息；之後警方再度返回現場持續警戒，直到故障車輛順利拖離至下匝道為止。