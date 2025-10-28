聽新聞
0:00 / 0:00
宵夜的代價 回家後再外出買宵夜他酒駕撞到翻車被逮捕
許姓男子今天凌晨回家後突然想吃宵夜，他開車外出途中在台中市大雅區撞上停路邊轎車，自己的車翻車，員警到場測出他酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。
警方表示，今天凌晨3時41分許，59歲許姓男子開車在中市大雅區民生路三段494巷內前，自撞賴姓女子停路邊轎車後翻覆，許男的轎車左前車頭車頭及車身受損、賴女的車的左前車頭受損。
許男未受傷，員警依規定到場處理，許男經檢測有酒精反應，酒測值超標，全案依公共危險罪嫌送請台中地檢署偵辦。
大雅分局呼籲，酒駕零容忍，將持續強化取締行動，保護每一位駕駛人及行人的生命安全，也提醒市民酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴，切勿心存僥倖，該分局絕對強勢執法，確保市民大眾通行安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言