宵夜的代價 回家後再外出買宵夜他酒駕撞到翻車被逮捕

許姓男子今天凌晨回家後突然想吃宵夜，他開車外出途中在台中市大雅區撞上停路邊轎車，自己的車翻車，員警到場測出他酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨3時41分許，59歲許姓男子開車在中市大雅區民生路三段494巷內前，自撞賴姓女子停路邊轎車後翻覆，許男的轎車左前車頭車頭及車身受損、賴女的車的左前車頭受損。

許男未受傷，員警依規定到場處理，許男經檢測有酒精反應，酒測值超標，全案依公共危險罪嫌送請台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，酒駕零容忍，將持續強化取締行動，保護每一位駕駛人及行人的生命安全，也提醒市民酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴，切勿心存僥倖，該分局絕對強勢執法，確保市民大眾通行安全。