快訊

宵夜的代價 回家後再外出買宵夜他酒駕撞到翻車被逮捕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

許姓男子今天凌晨回家後突然想吃宵夜，他開車外出途中在台中市大雅區撞上停路邊轎車，自己的車翻車，員警到場測出他酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨3時41分許，59歲許姓男子開車在中市大雅區民生路三段494巷內前，自撞賴姓女子停路邊轎車後翻覆，許男的轎車左前車頭車頭及車身受損、賴女的車的左前車頭受損。

許男未受傷，員警依規定到場處理，許男經檢測有酒精反應，酒測值超標，全案依公共危險罪嫌送請台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，酒駕零容忍，將持續強化取締行動，保護每一位駕駛人及行人的生命安全，也提醒市民酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌進而涉及刑事追訴，切勿心存僥倖，該分局絕對強勢執法，確保市民大眾通行安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大雅區今天凌晨發生車禍，轎車撞路旁車輛後翻車。圖／民眾提供
酒駕 超標 酒精

相關新聞

台中北屯某高中傳墜樓 男生3樓墜落摔斷牙、手腳骨折、口鼻出血

台中市消防局在今天清晨7時許獲報，北屯區一所高中傳出墜樓案，據報一名男學生從3樓墜落，救護車到場時，男學生已在一樓地面，...

台中休旅車撞進鐵板燒店 駕駛頸部「利刃傷」明顯死亡

台中市消防局在今天上午10時許獲報，南區高工路有車禍救護案件，經查一名男駕駛開車撞進鐵板燒店，頸部有深且長的「利刃傷」，...

桃市經發局爆收賄 施姓科長遭搜索帶回 前副局長列證人協助調查

2023年擔任工業行政科科長的施合隆，涉嫌收受申請廠商數十萬元賄款，桃檢向法院聲請搜索票，搜索施合隆住家，並以被告身分將其帶回訊問。圖：資料照 桃園市經發局驚傳收賄弊案！2023年擔任工業行政科科長的施合隆，涉嫌收受申請廠商數十萬元賄款

宵夜的代價 回家後再外出買宵夜他酒駕撞到翻車被逮捕

許姓男子今天凌晨回家後突然想吃宵夜，他開車外出途中在台中市大雅區撞上停路邊轎車，自己的車翻車，員警到場測出他酒精濃度超標...

台61線快速道路驚魂！一家四口爆胎受困半路 警方及時救援

一家四口日前行駛西濱快速道路時，因遇爆胎情況，在車流量大、車速快的路段受困，全家上在半路進退不得，婦人被大型車輛呼嘯而過...

影／資源回收場大火消防搶救火場 員警助民眾救出受困毛孩

台中市潭子區一間資源回收場前天大火，消防隊員搶救火場時，員警到場疏導交通，民眾求助說毛孩仍受困工廠內，員警借口罩和簡單防...

