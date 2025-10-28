聽新聞
影／資源回收場大火消防搶救火場 員警助民眾救出受困毛孩
台中市潭子區一間資源回收場前天大火，消防隊員搶救火場時，員警到場疏導交通，民眾求助說毛孩仍受困工廠內，員警借口罩和簡單防護後與飼主搜尋，狗聽到飼主呼喚聲立即衝出，人狗重逢，飼主感謝員警協助。
大雅警分局潭子分駐所10月26日中午12時18分接獲報案，雅潭路二段一處資源回收場發生火警，現場濃煙密布。警方立即趕赴現場，協助交通疏導與民眾撤離。
火警現場煙霧瀰漫、氣味刺鼻，副所長郭育嘉瑜剛結束勤務，返所途中發現濃煙竄升，主動停車協助指揮車輛改道，維持交通秩序，並調派線上巡邏員警游晟岳、賴冠丞前往支援疏散作業，三人分工合作、迅速應對。
莊姓男子心急向員警表示，他的愛犬仍在工廠內，請求警方協助。員警了解情況後，向鄰近工廠借得口罩，簡單防護後協助搜尋。火勢尚未波及鄰近廠房，狗在聽到主人的呼喚聲後自行跑出，平安無恙。民眾見愛犬順利脫困，感動不已，頻頻向員警致謝，場面溫馨。
