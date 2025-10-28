聽新聞
影／台中六旬婦開車起步撞倒機車 扶起來裝沒事 這下糗大
台中市六旬劉姓婦人近日在北屯區開車起步時，撞倒車頭附近停放的機車與招牌，劉婦將機車扶起後，隨即開車離開，但因機車騎士取車時，發現車身有受損而報警，警方循線查出是劉婦涉案，將依違反道交條例告發，最高可罰3000元、吊照3個月。
第五警分局交通分隊在11日獲報，北屯區興安路2段有一輛機車疑遭人撞倒，警員劉冠廷到場後，林姓女機車騎士告知警員，取車時發現車體有受損，希望警方協助查明。
警方陸續調閱周邊店家監視器畫面，發現林女機車被撞倒時間是在本月11日晚間8時許，一輛轎車在起步時，撞倒林女機車與招牌，該名駕駛將機車扶起後，隨即開車離開。
警方根據車牌號碼，近日通知涉案劉女（66歲）到案，劉女辯稱，當時認為機車倒地的損害不嚴重，所以沒有報警。
警員告知，劉女除了會收到罰單外，還可能因為肇事逃逸面臨吊扣駕駛執照的結果，劉女才知狀況不妙。
第五警分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，發生交通事故後，縱然無人受傷仍應依規定處置或採取相關措施，不能以為沒事或自認為無肇事責任就不報警。
若未報警處理就逕自離去，除了原有的民事損壞賠償責任外，還會因為違反道路交通管理處罰條例的規定而受罰1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；如果是肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。
