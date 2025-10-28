聽新聞
爸爸漁船爆炸起火！船主漁工全跳海救生 兒馳援救眾人上船
基隆漁民洪添進、洪開繼父子，各開一艘漁船出海作業時，洪添進的漁船爆炸起火，船上8人跳海逃生。相距1浬的兒子洪開繼火速馳援，把人全數救上船。洪添進的漁船雖然毀了，但眾人平安，歷劫歸來，家人歡喜擁抱。
洪添進和洪開繼26日晚上，分別駕駛昇發財168號、昇發財66號漁船，載著外籍漁工先後從八斗子漁港出港作業。27日下午在富貴角外海捕撈大明蝦時，昇發財168號起火燃燒。
在相隔約1浬海面作業的洪開繼，看到海面有船冒出黑煙，通報海巡救援，並馬上朝事故漁船行駛，後來竟發現是自己的父親漁船起火，及時救起洪進添和1名菲律賓籍船員和6名印尼籍船員。
昇發財66號漁船今天凌晨返回八斗子漁港，洪進添的妻女在碼頭焦急等候，基隆區漁會理事長簡建輝、常務監事簡豐堅也到場關心。洪添進平安歸來，下船後家人緊緊的擁抱洪。
洪添進說，27日下午他做好自己的工作後去睡覺，大概才睡40分鐘，當班的漁工就來叫他，說船尾好像有問題。他出艙門急忙趕到船尾查看，「兩三步就到了」，但只聽到碰一聲，「油就爆炸了」。
洪添進說，因為發生的很快，連講話都沒辦法，一下子就黑煙很大，什麼都看不到，很快火就來了，沒辦法灌救，才和船員穿上救生衣，跳入海中等待救援。
海巡署接獲報案後，派遣PP-10098、PP-10090兩艘巡防艇前往搶救，漁船起火原因待進一步調查。交通部航港局接獲海巡署通報，也發出礙航公告，事發地點在富貴角北北西22海浬處（北緯25度39分、東經121度32分），提醒航行船隻請注意瞭望並避讓，確保安全。
