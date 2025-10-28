富貴角外海漁船起火8人跳海獲救 航港局發出礙航公告

昇發財168號漁船27日下午在富貴角外海起火燃燒，船上1名我國漁民和7名外籍船員，全數由鄰近的漁船救起。海巡署獲報派員前往救援，交通部航港局發出礙航公告，提醒航行船隻請注意瞭望並避讓，確保安全。

基隆漁業電台27日下午4時許接獲通報，指昇發財168號在富貴角北北西22海浬處（北緯25度39分、東經121度32分）作業時，機艙起火燃燒，船上人員試圖滅火失敗，發現火勢延燒擴大，決定棄船逃生。

昇發財168號船上有8人，分別為1名我國籍船員、1名菲律賓籍船員和6名印尼籍船員，他們穿上救生衣後跳入海中待援，最後由在附近作業的昇發財66號救起。