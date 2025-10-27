快訊

影／未禮讓？小貨車左轉撞飛直行機車 瓦斯行外送員急救不治

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

卓姓男子昨駕駛小貨車在台北市萬華區左轉，與陳姓男子騎乘機車碰撞，陳當場失去生命跡象，經送醫急救不治；警方初判卓未禮讓直行車、陳未注意車前狀況，將卓依過失致死罪偵辦，持續釐清肇事責任。

警方調查，49歲卓姓男子昨下午1時許駕駛小貨車，沿環河南路2段往北行駛左轉長順街，55歲陳姓男子騎機車載送瓦斯，沿環河南路2段往南直行至長順街口，雙方碰撞，陳倒地失去呼吸心跳，經送醫急救約1小時不治。

員警清查雙方未酒駕、駕籍資料正常，調閱周邊監視器、行車記錄器影像，送北市交通警察大隊初步分析研判，釐清肇責。

萬華警分局提醒駕駛，遵守道路交通標誌、標線、號誌規範，行經路口減速至能注意路口狀況之速度，以策安全。

卓姓男子昨駕駛小貨車在台北市萬華區左轉，與陳姓男子騎乘機車碰撞，陳經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
卓姓男子昨駕駛小貨車在台北市萬華區左轉，與陳姓男子騎乘機車碰撞，陳經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
卓姓男子昨駕駛小貨車在台北市萬華區左轉，與陳姓男子騎乘機車碰撞，陳經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
卓姓男子昨駕駛小貨車在台北市萬華區左轉，與陳姓男子騎乘機車碰撞，陳經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝

北市 監視器 標誌 車禍

