高雄18歲高中女生墜落高捷軌道卡列車下身亡　列車延誤120名旅客受阻

高雄捷運都會公園站今天傍晚4時38分驚傳落軌意外，據了解，一名年約18歲女高中生掉落軌道，適列車經過，人被卡在車底，救護員鑽入車底發現女學生已無生命跡象，救出後明顯死亡；事故造成列車延誤，約120名旅客受影響。

據了解，警方從女學生的書包中找到證件查出死者身分，已通知家屬前來了解，並將報請檢察官相驗，以釐清死因。

根據高捷公司及捷警調查，R21都會公園站下行站間今天傍晚4時48分傳出人員落軌意外，一名女子卡在駛入站內的列車底下，警消抵達現場，救護員架梯下至軌道，鑽入車底查看，見女子在列車下已無生命跡象，將人救出後發現女子已明顯死亡。

據了解，該名18歲女子是高中生，因落軌當下身上還背著書包，警方從書包中找到死者的學生證查出身分，已通知家屬，將了解落軌原因，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

高捷表示，事故發生後，高捷行控中心立即將下行軌道緊急斷電，並通知警消醫療人員到場搶救；事發後該列車進行清車，由於正值下班尖峰時間，各站出現搭車人潮，影響旅客約120人。

此外，紅線變更營運模式為R3至R19局部運轉，事故初期班距10分鐘，後續加密為6至8分鐘；另R19至RK1單線雙向運轉班距為30分鐘，R19至R22A站亦啟動兩輛公車接駁，協助輸運。

高捷表示，事故後完成設備相關檢視後，於晚間6時27開始移動列車，目前全線恢復正常營運，並將視各站人潮狀況加密班距。

