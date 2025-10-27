桃園經發局科長涉收賄數十萬、前副局長列證人 晚間移送桃檢複訊

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市經濟發展局爆出公用事業科科長施合隆涉嫌收取申請擴廠的廠商數十萬元賄款，檢方今持搜索票搜索經發局及施住家，並以被告身分帶回訊問，除一併帶回2名承辦員，另前副局長、現任秘書處副處長熊勇智則以證人身分傳喚到案，協助調查貪污治罪條例相關案件。

據傳，2023年間桃園一家工廠欲擴廠，向市府申請土地毗鄰案件，但疑似因條件不符未過，廠商竟拿出300萬元欲向時任經發局副局長熊勇智行賄，當時熊見狀後拒絕並退回賄款，隨即向政風處報告。

案經政風處通報廉政署，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦，一查發現經發局時任工業行政科科長、現任公用事業科科長施合隆涉嫌收取該廠商數10萬元賄款，桃檢今上午約9時30分左右，持搜索票搜索經發局辦公室與施合隆住家，並以被告身分將其帶回訊問，另帶回辦公室2名承辦員。

此外，已調任秘書處副處長的熊勇智，廉政署肅貪組今則派員知會政風處，持證人通知書要求熊至廉政署協助調查。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，相關被告、證人目前由廉政署帶回詢問中，晚間將移送桃檢複訊釐清案情。

桃園市經濟發展局公用事業科科長施合隆，涉嫌收取廠商數十萬元賄款協助擴廠案，檢方今持搜索票搜索經發局及施住家，以被告身分帶回訊問。聯合報系資料照
