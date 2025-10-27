快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

疑天雨濕滑 澎湖釣客意外落海命危送醫急救

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖一名73歲盧姓民眾今天下午在池東漁港碼頭釣魚，疑因天雨階梯濕滑，欲前往如廁時不慎滑倒落海，經民眾發現救起，呈現OHCA狀態，澎湖消防局緊急護送三總澎湖分院急救。

澎湖縣政府消防局下午3時39分許受理民眾報案指出，西嶼鄉池東村關帝廟前海域有1人落海，溺者已被附近民眾救上岸邊，請派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊2車4人前往救援，由分隊長蔡慶鴻指揮搶救。

勤務人員到達現場回報，落海溺水的是現年73歲盧姓民眾，身上並無明顯外傷，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即給予急救處置，並緊急護送至三總澎湖分院急救。

至於落海原因，由警方及岸巡單位調查中。

澎湖縣 OHCA 碼頭

延伸閱讀

澎湖野放11隻保育類海龜 風雨中重返大海

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

澎湖菓葉社區營造計畫 推Q版玻璃龜傳承乞龜文化

獲救轉助人 嘉義市OHCA康復者捐器材感謝消防英勇急救

相關新聞

高捷都會公園站驚傳18歲女子落軌意外 人卡列車下無生命跡象

高雄捷運都會公園站今天下午4時38分驚傳落軌意外，據了解，一名年約18歲的年輕女子，人掉落軌道時，剛好列車經過，人卡在列...

桃園市府遭檢廉搜索 2局處官員1列證人、1列被告

桃園市政府驚傳檢廉單位登門搜索，秘書處副處長熊勇智與經發局公用事業科長施合隆等人被帶走約談，外傳與貪汙案件有關，市府稍早...

每天下班回老家探望老父 孝子騎車遭酒駕男撞死

嘉義縣民雄鄉25日晚間發生一起死亡車禍，48歲何姓男子騎機車返家途中，遭一名酒後駕車的羅姓男子直接衝撞，何男經送醫搶救仍...

18歲兒被桃園客運司機狂毆濺血 父母發聲「沒大人伸援手」心碎了

桃園客運劉姓司機22日因懷疑學生逃票，與幫忙出氣的18歲黃姓高中生發生衝突，2人當街互毆，司機還連續揮拳將學生打到流血，...

影／怎麼開的？進口休旅車左轉 直接撞斷高雄輕軌號誌

高雄52歲吳姓男子今下午3時許駕駛進口休旅車，沿裕誠路左轉美術館路時，不慎撞斷輕軌號誌，警方迅速到場協助，現場無人受傷、...

通緝犯棄車狂奔遭追捕 龜山警一查他還有「這身分」

桃園市今（27）日上午8時40分，一輛雙載機車行經龜山區萬壽路一段時引起龜山警分局員警注意隨即上前攔查，沒想到後座乘客33歲越南籍失聯移工范姓男子竟突然棄車逃逸，員警立即展開追捕將其逮獲移送新北地檢署、移民署歸案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。