疑天雨濕滑 澎湖釣客意外落海命危送醫急救

澎湖一名73歲盧姓民眾今天下午在池東漁港碼頭釣魚，疑因天雨階梯濕滑，欲前往如廁時不慎滑倒落海，經民眾發現救起，呈現OHCA狀態，澎湖消防局緊急護送三總澎湖分院急救。

澎湖縣政府消防局下午3時39分許受理民眾報案指出，西嶼鄉池東村關帝廟前海域有1人落海，溺者已被附近民眾救上岸邊，請派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊2車4人前往救援，由分隊長蔡慶鴻指揮搶救。

勤務人員到達現場回報，落海溺水的是現年73歲盧姓民眾，身上並無明顯外傷，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即給予急救處置，並緊急護送至三總澎湖分院急救。

至於落海原因，由警方及岸巡單位調查中。