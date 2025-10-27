疑天雨濕滑 澎湖釣客意外落海命危送醫急救
澎湖一名73歲盧姓民眾今天下午在池東漁港碼頭釣魚，疑因天雨階梯濕滑，欲前往如廁時不慎滑倒落海，經民眾發現救起，呈現OHCA狀態，澎湖消防局緊急護送三總澎湖分院急救。
澎湖縣政府消防局下午3時39分許受理民眾報案指出，西嶼鄉池東村關帝廟前海域有1人落海，溺者已被附近民眾救上岸邊，請派遣人車前往搶救。
消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊2車4人前往救援，由分隊長蔡慶鴻指揮搶救。
勤務人員到達現場回報，落海溺水的是現年73歲盧姓民眾，身上並無明顯外傷，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即給予急救處置，並緊急護送至三總澎湖分院急救。
至於落海原因，由警方及岸巡單位調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言