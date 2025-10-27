快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

高捷都會公園站驚傳18歲女子落軌意外 人卡列車下無生命跡象

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄捷運都會公園站今天下午4時38分驚傳落軌意外，據了解，一名年約18歲的年輕女子，人掉落軌道時，剛好列車經過，人卡在列車底下，警消到場，發現女子已無生命跡象，將人移出後，將調查女子身分並釐清死因。

根據高捷公司及捷警調查，R21都會公園站下行站間今傍晚4時48分傳出人員落軌意外，一名女子卡在駛入站內的列車底下，警消抵達現場，發現女子已無生命跡象，將人救出搶救後仍回天乏術。

事故發生後，高捷立即變更營運模式，捷運紅線楠梓加工區站至岡山車站採單線雙向通行，班距為30分鐘；由於落軌女子死亡，警方正調查其身分並釐清落軌原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄捷運都會公園站今天下午4時38分驚傳落軌意外，18歲女子卡列車底下不幸身亡。示意圖／聯合報系資料照片
高雄捷運都會公園站今天下午4時38分驚傳落軌意外，18歲女子卡列車底下不幸身亡。示意圖／聯合報系資料照片

