聽新聞
0:00 / 0:00
高捷都會公園站驚傳18歲女子落軌意外 人卡列車下無生命跡象
高雄捷運都會公園站今天下午4時38分驚傳落軌意外，據了解，一名年約18歲的年輕女子，人掉落軌道時，剛好列車經過，人卡在列車底下，警消到場，發現女子已無生命跡象，將人移出後，將調查女子身分並釐清死因。
根據高捷公司及捷警調查，R21都會公園站下行站間今傍晚4時48分傳出人員落軌意外，一名女子卡在駛入站內的列車底下，警消抵達現場，發現女子已無生命跡象，將人救出搶救後仍回天乏術。
事故發生後，高捷立即變更營運模式，捷運紅線楠梓加工區站至岡山車站採單線雙向通行，班距為30分鐘；由於落軌女子死亡，警方正調查其身分並釐清落軌原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言