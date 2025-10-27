高雄男女騎乘紅牌重機轉彎撞直行騎士 女空中側翻跌摔友人身上
朱姓男子今天凌晨1時45分騎紅牌重機搭載陳姓女友人，行經高市大昌二路左轉大豐二路，撞上直行的洪姓男子機車，穿短褲的陳女空中側翻後幸運跌落朱男身上，3人摔倒在地受傷；警方研判朱男轉彎車未禮讓直行車肇禍，詳細肇責待釐清。
三民二警分局調查，朱姓男子（28歲）今天凌晨1時45分騎乘紅牌重機搭載陳姓女友人（37歲），欲從大昌二路南往北方向左轉大豐二路口，適洪姓男子（18歲）直行經過，2車當場相撞。
朱男和陳女當下連人帶車摔倒，陳一度從空中側翻跌落，所幸人摔下時跌落在洪男身上，3人均手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。
警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，雙方均無酒駕行為；警方初步研判朱男轉彎車未讓直行車先行，依違反道路交通管理處罰條例第48條第1 項第6款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責由交通大隊進一步分析研判。
