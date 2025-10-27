快訊

每天下班回老家探望老父 孝子騎車遭酒駕男撞死

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉25日晚間發生一起死亡車禍，48歲何姓男子騎機車返家途中，遭一名酒後駕車的羅姓男子直接衝撞，何男經送醫搶救仍不治。昨天檢警相驗後，將於29日進行解剖以釐清確切死因。肇事羅男訊後以1萬元交保。

嘉義縣警局民雄分局表示，何男幾乎每天工作結束後都會回新港鄉西庄村老家探望年邁父親。事發當晚約9時14分，何男騎機車行經縣道164線，準備左轉進入西庄村時，突遭同向69歲羅男駕駛自小客車高速直衝撞上，何男當場倒地重傷。

消防局獲報後立即派救護車趕赴現場，將何男送醫搶救，但仍於深夜宣告不治。警方現場實施酒測，發現羅男酒測值嚴重超標，當場依法帶回偵辦。

警方調查，羅男於25日晚間參加民雄鄉一處村落重陽節聚會，當時喝數罐啤酒後，又到附近友人住處聊天，駕車返回住家途中發生車禍；現場跡證顯示，羅男車頭嚴重變形，何男騎乘機車幾乎全毀，汽車碎片四散、甚至波及對向來車擋風玻璃，初判羅男不僅酒駕，且有明顯超速情形，幾乎沒有剎車。因撞擊力道猛烈，何男雖戴安全帽仍重傷不治。

檢警昨天會同法醫相驗，外觀初步見頭顱部骨折、左上臂骨折與全身擦挫傷，預計29日進行解剖以釐清真正死因。警方強調，酒駕是交通事故中最不可原諒的行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的悲劇。

嘉義縣民雄鄉25日晚間發生起死亡車禍，何姓男子騎機車返家途中，遭酒後駕車的羅姓男子直接衝撞，何男經送醫搶救仍不治。圖／翻攝畫面
嘉義縣民雄鄉25日晚間發生起死亡車禍，何姓男子騎機車返家途中，遭酒後駕車的羅姓男子直接衝撞，何男經送醫搶救仍不治。圖／翻攝畫面
嘉義縣民雄鄉25日晚間發生起死亡車禍，何姓男子騎機車返家途中，遭酒後駕車的羅姓男子衝撞，何男經送醫搶救仍不治。圖／翻攝畫面
嘉義縣民雄鄉25日晚間發生起死亡車禍，何姓男子騎機車返家途中，遭酒後駕車的羅姓男子衝撞，何男經送醫搶救仍不治。圖／翻攝畫面

