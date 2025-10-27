快訊

18歲兒被桃園客運司機狂毆濺血 父母發聲「沒大人伸援手」心碎了

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍／桃園即時報導

桃園客運劉姓司機22日因懷疑學生逃票，與幫忙出氣的18歲黃姓高中生發生衝突，2人當街互毆，司機還連續揮拳將學生打到流血，遭公司開除，事件引發軒然大波。疑遭毆傷學生父母今天在社群發文，表示看到孩子遭司機狂毆畫面仍恐，身邊也沒有大人伸出援手讓人心碎，並期盼桃客能深切反省並道歉，也還給孩子平靜生活。

此事件發生在22日下午4時多，劉姓司機駕駛學生專車，因懷疑有學生投幣不足，不斷碎念，黃姓高中生為同學辯護下車前對司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機被激怒，跟著學生下車並當街出拳毆打，多名學生目擊互毆過程。

黃姓高中生遭劉姓司機猛打，鼻樑被打到骨折濺血送醫，畫面曝光後引發熱議，桃園客運隔天開會火速開除劉姓司機。桃客24日發出聲明，表示對學生受傷與家屬感到抱歉，會負擔後續醫療費用，並強調譴責暴力行為，將加強駕駛員情緒管控教育訓練。

事件時隔5天，該名黃姓高中生的父母今天下午在Threads社群平台發文，提及「事件經過了五天，想到當時的畫面還是感到非常驚恐。這短短幾分鐘，孩子身邊沒有任何大人伸出援手，看到被司機按在地上狂往臉上捶打的畫面，媽媽的心也碎了。」

高中生父母也說，這幾天很多單位或媒體從未和他們對話了解真相就爭相發言，甚至放上孩子未馬賽克滿臉血的照片。這是任何一位關心孩子的家長都不能接受的事情。並感謝立委萬美玲服務處協助他們緩和情緒，針對孩子醫療、法律、心靈等多方面提供了諮詢窗口，以保護、安定孩子為優先，低調不曾利用事件發言，在此深深感謝。

高中生父母認為，事件真相在監視器還原後已水落石出，希望能告一段落，還給孩子平靜的生活，「高中孩子正在成長的路上，做人處事都還需要學習，家庭教育本著良善，希望社會也能多些正向風氣，在此我們虛心接受謝謝大眾所有指正。 」

高中生父母最後表示，希望桃園客運能深切反省並道歉，尤其司機惡劣行為非首次發生，公共交通安全其實關係著所有人，希望桃客能正視並檢討，不要再有人受害。

高中生父母並透露，孩子目前除了身體傷害，睡眠障礙在這2日也慢慢開始浮現。顏面外傷、心理創傷，都是父母必須打起精神要面對的後續，懇請各界給予家屬空間不再打擾。此後將事件交由法律定奪，不再發言。並再次謝謝各界的關心。

