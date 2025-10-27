快訊

嘉義搜救隊冒雨接力背負高山症患者3公里 歷4小時艱難護送下玉山

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警局竹崎分局阿里山派出所昨天接獲119通報，玉山登山步道3.3公里處有女子疑似高山症發作、意識不清。阿里山派出所員警立即聯合阿里山消防分隊、保七總隊、排雲管理站及阿里山工作站等組成搜救隊，冒著雨勢進入山區，接力背負患者步行3公里下山，歷經4小時艱難救援，最終於傍晚順利將患者送出登山口並轉送醫院救治。

據了解，44歲彭姓女子昨天與隊友登玉山主峰，途中因高山症發作體力不支，於下午1時25分在步道3.3公里處報警求助。由於當時山區低溫，且降雨不斷、地勢濕滑，若延誤撤離恐有生命危險。

接獲通報後，搜救人員攜帶氧氣瓶、保暖毯與背架火速出發。沿途風雨交加，山徑泥濘難行，隊員在低溫中相互協助，以接力方式輪流背負下山，途中不時互相叮嚀小心地滑，在雨中持續推進。經過4小時努力，終於在傍晚5時41分將彭女平安背出登山口，隨即由救護車送往嘉義基督教醫院救治，目前意識恢復穩定。

竹崎分局表示，玉山登山步道海拔高、天候變化劇烈，登山者應隨時注意身體狀況與氣候變化，若出現頭暈、喘不過氣等高山症症狀，應立即停止登山並儘速下撤。警方提醒山友登山前應充足準備、結伴而行，避免單獨登山或逞強，以確保生命安全。

嘉義警、消及排雲管理站、阿里山工作站組成搜救隊，冒著雨勢進入山區，接力背負患者步行3公里下山，歷經4小時艱難救援，順利將患者送出登山口並轉送醫院救治。記者李宗祐／翻攝
嘉義警、消及排雲管理站、阿里山工作站組成搜救隊，步行3公里下山、歷經4小時艱難救援，順利將患者送出登山口並轉送醫院救治後合影。記者李宗祐／翻攝
嘉義警、消及排雲管理站、阿里山工作站組成搜救隊，冒著雨勢進入山區，接力背負患者步行3公里下山，歷經4小時艱難救援，順利將患者送出登山口並轉送醫院救治。記者李宗祐／翻攝
嘉義警、消及排雲管理站、阿里山工作站組成搜救隊，冒著雨勢進入山區，接力背負患者步行3公里下山，歷經4小時艱難救援，順利將患者送出登山口並轉送醫院救治。記者李宗祐／翻攝
