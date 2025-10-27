知名當歸鴨店少東疑欠賭債 連鎖店遭潑漆衝撞…新北警逮8黑幫

新北市某知名當歸鴨店少東疑線上博弈欠大筆債務，今年8月位於樹林、新莊2間店面遭潑漆討債，討債集團還在網路恐嚇，新北市刑大蒐證後拘提天道盟太陽會陳姓成員等6名嫌犯及2名少年，詢後依恐嚇、毀損罪嫌送辦，陳男等6人遭羈押禁見。

據了解，新北市這間知名當歸鴨店，在新莊、樹林經營超過18年。當歸鴨店的少東疑似沉迷線上博弈，欠下大筆債務後還向地下錢莊借錢，債務如滾雪球般增加，少東因還不出錢竟神隱。

借錢給少東的天道盟太陽會25歲陳姓成員因找不到少東，今年8月4日揪江男、林男分至當歸鴨樹林、新莊分店潑漆討債，9、10月間又找人在該店臉書粉專上留言恐嚇。