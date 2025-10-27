快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人周孝安錢櫃歡唱酒駕被逮 酒測值0.28辯「移車到停車格」

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟／台北即時報導

藝人周孝安本月24日在錢櫃KTV台北忠孝店喝酒後開車離開，起步右轉未打方向燈被員警攔查，測出酒測值每公升0.28毫克，他坦承酒駕，稱是要移車至停車格，當場被逮依公共危險罪移送，雖事涉公共危險，但最後車子被扣，無保請回。

警方調查，41歲周孝安24日凌晨0時許前往錢櫃與友人唱歌，靠左停車在北市大安區忠孝東路4段巷弄的黃色網狀線，4時許駕車載一名女子離開，向右開出時未打右轉方向燈。

員警開車巡邏經過發現上前攔查，聞到周散發濃厚酒味，要求下車接受呼氣酒精測試，測出酒測值0.28，上銬逮捕帶回大安警分局敦化南路派出所；對右前座女乘客，依道路交通管理處罰條例「連坐罰」舉發。

周稱，凌晨與友人在錢櫃唱歌，喝了一小杯威士忌離開，要移車至前方的停車格停放。

大安分局呼籲，酒駕不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅，絕不可心存僥倖，持續加強取締酒駕，保障民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

藝人周孝安本月24日在錢櫃KTV台北忠孝店喝酒後開車離開，被員警攔查測出酒測值每公升0.28毫克，逮捕依公共危險罪移送。記者李奕昕／翻攝
藝人周孝安本月24日在錢櫃KTV台北忠孝店喝酒後開車離開，被員警攔查測出酒測值每公升0.28毫克，逮捕依公共危險罪移送。記者李奕昕／翻攝

酒駕 錢櫃

延伸閱讀

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓！等不到代駕認錯還原過程

嘉義男下班騎機車探望老父…遭嚴重酒駕衝撞不治 警研判：當時幾乎沒剎車

不是第一次酒駕！高雄男豪飲高粱撞死人 肇逃躲超商遭逮補判刑

台南男酒駕騎車拒測挨罰18萬拒不繳納 執行署強制扣押存款

相關新聞

嘉義搜救隊冒雨接力背負高山症患者3公里 歷4小時艱難護送下玉山

嘉義縣警局竹崎分局阿里山派出所昨天接獲119通報，玉山登山步道3.3公里處有女子疑似高山症發作、意識不清。阿里山派出所員...

藝人周孝安錢櫃歡唱酒駕被逮 酒測值0.28辯「移車到停車格」

藝人周孝安本月24日在錢櫃KTV台北忠孝店喝酒後開車離開，起步右轉未打方向燈被員警攔查，測出酒測值每公升0.28毫克，他...

嘉義男下班騎機車探望老父…遭嚴重酒駕衝撞不治 警研判：當時幾乎沒剎車

嘉義縣何姓男子25日晚間騎機車欲探望父親，行經縣道164線時，遭酒後駕車羅姓男子直接衝撞，何男送醫不治；檢警昨天相驗，將...

司機雨中抱身障婦上公車…回憶過程「只希望能快把她安頓好」曝這句話是最大回饋

大雨中，一位身障老婦艱難地在地上爬行準備搭公車，三重客運司機林榮新見狀立即下車，不假思索地將她抱上車，並在抵達目的地後再...

雨中抱身障婦上下車 三重客運表揚公車司機「用行動傳達善意」

三重客運857路線駕駛林榮新日前行經蘆洲時，主動下車抱起一位以雙手爬行上車的身障老婦，並在終點站板橋陽明街將其抱下車，善...

改裝車噪音擾民 南投警方偕環保局日夜稽查

改裝車輛噪音擾民，南投埔里警方白天取締「烏賊車」、夜間抓噪音重機，共取締17輛汽機車；另外，警方表示，台14線去年底設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。