藝人周孝安錢櫃歡唱酒駕被逮 酒測值0.28辯「移車到停車格」

藝人周孝安本月24日在錢櫃KTV台北忠孝店喝酒後開車離開，起步右轉未打方向燈被員警攔查，測出酒測值每公升0.28毫克，他坦承酒駕，稱是要移車至停車格，當場被逮依公共危險罪移送，雖事涉公共危險，但最後車子被扣，無保請回。

警方調查，41歲周孝安24日凌晨0時許前往錢櫃與友人唱歌，靠左停車在北市大安區忠孝東路4段巷弄的黃色網狀線，4時許駕車載一名女子離開，向右開出時未打右轉方向燈。

員警開車巡邏經過發現上前攔查，聞到周散發濃厚酒味，要求下車接受呼氣酒精測試，測出酒測值0.28，上銬逮捕帶回大安警分局敦化南路派出所；對右前座女乘客，依道路交通管理處罰條例「連坐罰」舉發。

周稱，凌晨與友人在錢櫃唱歌，喝了一小杯威士忌離開，要移車至前方的停車格停放。

大安分局呼籲，酒駕不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅，絕不可心存僥倖，持續加強取締酒駕，保障民眾生命財產安全。