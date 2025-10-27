司機雨中抱身障婦上公車…回憶過程「只希望能快把她安頓好」曝這句話是最大回饋

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

雨中抱婦的三重客運司機林榮新低調表示：「一句謝謝，就是對我們司機最大的回饋了。」。記者張策／翻攝
大雨中，一位身障老婦艱難地在地上爬行準備搭公車，三重客運司機林榮新見狀立即下車，不假思索地將她抱上車，並在抵達目的地後再親自抱她下車。這一幕溫暖的不只是車上乘客，更感動許多網友。林榮新低調表示：「一句謝謝，就是對我們司機最大的回饋了。」

回憶當時情況，林榮新說，那位婦人年約60歲，是肢體障礙者，畫面讓人於心不忍。他表示：「我看見她那樣，就想也沒想，過去問了一下，確認後就把她抱起來，帶到我們車上最安全的地方坐好。」

婦人曾擔心自己會把司機的衣服弄髒，林榮新卻毫不在意，「衣服髒不髒不是重點，重點是在那種天氣裡，能快點把她抱上車、安頓好，這才是我們司機的本分。」

一路上婦人多次道謝，但林榮新強調：「真的不用那麼客氣，這是我該做的。但聽到謝謝，心裡真的很高興，那種高興不是為了表揚，是因為我知道我幫到她了。」

目前任職三重客運約一年半的林榮新，一直以來工作態度認真親切，這次善舉也讓公司與民眾都備感驕傲。公司表示將公開表揚他的行動，也呼籲更多第一線從業人員一起傳遞溫暖，讓這座城市更加友善。

