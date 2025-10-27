快訊

巫婆、尼莫也來學防災！大林消防萬聖節創意宣導 強化孩童安全觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

大林分隊於今日上午前往桃園市復興非營利幼兒園舉辦「不給糖就搗蛋」之萬聖節防災宣導活動。圖：消防局提供

為將防災觀念從小紮根，桃園市消防局第一大隊大林分隊於今(27)日上午前往桃園市復興非營利幼兒園舉辦「不給糖就搗蛋」之萬聖節防災宣導活動。現場氣氛熱鬧非凡，消防人員特別應景打扮成各式妖魔鬼怪，一登場便引起小朋友的驚呼與歡笑聲，讓防災宣導在輕鬆愉快的氛圍中進行。

大林分隊精心設計多項體驗關卡，讓學童能從遊戲中學習。圖：消防局提供

為了讓學童能從遊戲中學習，大林分隊精心設計多項體驗關卡，包括「CPR體驗」，讓孩子們了解報案的重要性以及讓家長們親自體驗操作心肺復甦術，學習如何在緊急狀況下伸出援手。由於近期鋰電池相關火災案件頻繁，大林分隊也特別針對生活中常見之含鋰電池電器設備進行宣導，教導孩子們如何正確防範電氣相關設備之火災及安裝住警器的重要性。

此外還有模擬火場的「低姿態濃煙逃生體驗」，透過煙霧瀰漫營造真實的避難情境，讓孩子們在濃煙中學會「保持冷靜、低姿態爬行」的正確逃生觀念，並設計尋寶巧思讓參與的小朋友有機會額外取得小禮物。最後「小小消防員體驗」更是全場焦點，小朋友穿上帥氣的小小消防衣，坐上可愛造型的小小消防車，人人都成為了英勇的小小打火英雄。

現場同時舉辦追蹤「桃園市政府消防局第一大隊大林分隊的Facebook活動」，參與的家長與師生熱情響應，紛紛上傳精心打扮小萌鬼的照片並留下鼓勵與感謝的留言。消防人員也準備了多項精美小禮品，讓防災知識不僅能被看見、也能讓這群可愛的小萌鬼留下美好的回憶。桃園市復興非營利幼兒園表示，此次活動讓孩子們在充滿節慶氣氛的同時，也學到寶貴的防災知識與逃生技巧，老師們也對消防人員的專業與熱情深感敬佩。

大林分隊長李安邦示，透過結合節慶與防災的創新宣導方式，希望能從小培養孩童的安全意識，進而帶動家庭對火災預防與逃生的重視，共同打造更安全的社區環境。這場萬聖節活動，讓孩子們不僅收穫滿滿，更是將防火防災觀念的種子深植在心中，一同與孩子們度過既歡樂又有意義的萬聖節。

本文章來自《桃園電子報》。

巫婆、尼莫也來學防災！大林消防萬聖節創意宣導 強化孩童安全觀念

