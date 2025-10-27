聽新聞
雨中抱身障婦上下車 三重客運表揚公車司機「用行動傳達善意」
三重客運857路線駕駛林榮新日前行經蘆洲時，主動下車抱起一位以雙手爬行上車的身障老婦，並在終點站板橋陽明街將其抱下車，善舉感動車上乘客。三重客運總經理李建文今表示，林榮新展現第一線公車駕駛最真誠的同理心，將予以表揚，感謝他用行動傳遞善意與溫度。
李建文指出，林榮新從去年5月任職以來，服務認真親切，這次在風雨中主動協助一位行動不便的婦人上下車，完全出於自發，「他沒有猶豫，也沒有多問，就只是看到需要幫忙的人，出手相助而已。」
他說，公司事後了解，這是林榮新首次遇到如此情況，卻能立即反應、妥善處理，顯示平日就具備良好的服務意識與應變能力。他也強調，林榮新這個舉動不僅溫暖當事人與全車乘客，也展現公車駕駛最有人味的一面，公司將會公開表揚他，希望鼓勵更多同仁效法。
