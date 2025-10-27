改裝車噪音擾民 南投警方偕環保局日夜稽查

快訊

中央社／ 南投縣27日電

改裝車輛噪音擾民，南投埔里警方白天取締「烏賊車」、夜間抓噪音重機，共取締17輛汽機車；另外，警方表示，台14線去年底設置噪音科技執法設備，今年累計已取締41件違規。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，國姓鄉、埔里鎮居民反映，改裝車輛長期噪音擾民；埔里分局結合南投縣環保局，於23日展開「雙時段聯合稽查」，白天取締「烏賊車」，夜間則鎖定改裝機車噪音執法，將持續與環保局強化稽查密度，確保交通秩序與安寧。

埔里分局表示，當天上午7時至9時取締「烏賊車」，針對任意改裝排氣管、燈具或車體外觀，造成噪音過大、閃光干擾或危險駕駛的改裝汽車，執行專案稽查，警方與環保局人員現場檢測排氣噪音及改裝，共製單舉發9輛「烏賊車」，並要求車主限期恢復原狀。

此外，埔里分局表示，當天晚間至隔天凌晨，在國姓鄉長壽派出所轄區台14線，針對改裝重機噪音執行環警聯合稽查，員警配合環保局人員，使用噪音檢測設備攔檢可疑車輛，對超標者依法告發，共取締4車排氣未過，通知擇日再驗，並製單舉發4車交通違規。

