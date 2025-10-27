聽新聞
影／倒車暴衝！駕駛誤踩油門撞機車 阿伯被拖行路人驚呼「在幹嘛！」
新竹縣寶山鄉昨日下午發生一起車禍，一名年約50歲的吳女駕駛轎車於明湖路338號（便利超商前空地）倒車時，疑因操作不慎暴衝，撞上停等紅燈的兩部機車。其中75歲的李男與機車遭拖行，路人見狀尖叫聲四起，急忙衝向馬路大喊「在幹嘛！」要駕駛立刻停車。
寶山分駐所所長馬振綸表示，事故發生於26日下午3時許，吳姓女子駕駛自小客車於明湖路往寶山方向倒出時，因不明原因撞向停等紅綠燈的兩輛普重機車，造成兩名駕駛擦傷、機車損毀，雙方駕駛酒測值均為0。
據了解，75歲的機車騎士李男全身多處擦傷，另一名機車騎士許小姐也被擦撞，受傷較輕，右小腿擦傷。兩人當天皆往新竹市方向行駛，在等紅綠燈時遭撞。
警方呼籲，汽機車駕駛應經常檢查車輛機具設施是否正常，切勿疲勞駕駛，並於行駛時保持專注、注意前方狀況，以維交通安全。
