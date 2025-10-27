轎車撞上路口中央分隔島！他指遭不明車輛碰撞才失控 警追查肇逃者
沈姓男子今天開車行駛基隆市基金一路，撞上道路中央分隔島，造成車頭毀損，沈男和潘姓女乘客受傷送醫。沈男指遭車碰撞才會失控撞上中央分隔島，警方將調閱監視器，追查是否有肇逃車輛等案情。
基隆警、消今天清晨5時30分接獲報案，基金一路發生交通事故。消防人員到場時，看到紅色轎車的車頭撞上路口的中央分隔島。26歲沈男和20歲潘女因猛烈撞擊，以及車內安全氣囊充氣彈出，全身多處擦、挫傷，送醫救治後無生命危險。
警方趕赴現場指揮交通，並測繪採證。轎車因為受損漏油，環保局清潔隊員也到場清理。沈男接受酒測數值為0，他指開車行進途中，被不明車輛碰撞，才會失控撞上中央分隔島，警方已調閱沿線監視器，釐清事故原因。如果駕駛人肇事逃逸，也將追究責任。
