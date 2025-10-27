繩索救助國際邀請賽 日本隊和高雄隊勇奪前3名

消防署今天表示，為期3天的繩索救助國際邀請賽昨天落幕，共計5國、25支隊伍參加，前3名為日本Up State隊、高雄KRRT隊和日本Links隊，眾人見證亞太區繩索救援的最高水平。

內政部消防署今天發布新聞稿表示，為期3天的「Grimp Taiwan 114年內政部消防署繩索救援國際邀請賽」昨天圓滿閉幕，參賽的25支國內外隊伍分別來自日本、菲律賓、泰國、韓國和台灣，歷經高強度的體力關卡與多元救援情境挑戰，展現精湛技術與團隊合作精神。

這次活動前3名，分別由繩索救助技術超群的UpState（日本上群馬縣）隊奪下本屆冠軍；KRRT（高雄市消防局）榮獲亞軍；Links（日本島根縣）隊則獲得季軍。

消防署說，活動現場氣氛緊張熱烈，與會者逾450人，共同見證亞太地區繩索救援的最高水平；另外，參賽隊伍在極具挑戰性的救援情境中激烈對決，也為本屆邀請賽寫下精彩的一頁。

奪冠的Up State隊也表示，感謝消防署提供非常棒的繩索比賽場地，且台灣繩索隊也相當熱情，期待未來能再度來台和更多優秀隊伍切磋較勁。

消防署提到，自民國111年起推動繩索救援專業訓練，至今已辦理13梯次課程，培訓近400名救援人員，並持續透過課程、比賽及論壇促進國際交流。今年第二屆比賽不僅規模較去年更大，競賽情境也更為嚴峻，藉由逼真的模擬任務驗證隊伍應變能力，展現消防署訓練中心專業訓練能量與設施。

透過「Grimp Taiwan」平台，消防署強調，能讓來自不同國家的救援隊伍切磋技術、建立情誼，不僅提升國內救援專業水準，也鞏固台灣在亞太地區繩索救援訓練及競技的重要地位。

消防署表示，今年的競賽除要感謝各國隊伍的精彩參與與卓越表現，也非常感謝社團法人台灣消防發展與交流協會的慷慨支持，未來將持續推動專業課程與國際合作，並透過賽事與交流，讓更多救援菁英齊聚台灣，攜手提升亞太地區的災害應變能量。