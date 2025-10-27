台南海安商圈萬聖節派對湧萬人 工程師偽裝遊客手機藏提袋偷拍

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市海安觀光商圈因應萬聖節將至，前天及昨天辦「夜行鬼市DJ狂歡派對」，連2天湧入上萬人次遊客，民眾更是盛裝打扮遊街，相當吸睛；36歲何姓工程師卻心起歹念，竟將手機藏放至手提袋，開啟錄影後靠近穿裙子的女性，並將提袋放至裙下偷拍，當場被民眾發現。

海安路萬聖節活動已成地方每年大事，今年不僅有萬人裝扮遊行活動，且遊行時間升級為2天、雙路線全新設計，也推出民眾報名裝扮比賽，吸引大量遊客湧入；昨天是活動最後一天，何姓工程師佯裝遊客前往，卻預謀偷拍，將手機開啟錄影功能，放在紅色手提袋內。

昨天晚間9時許，台南市警第二分局海安派出所獲報，中正路疑似偷拍男子，員警立即前往了解；原來何看似跟著人潮，在路上隨意行走，卻將提袋靠近女生裙下偷拍的行徑，早已被後方民眾注意發現，並當場質問「你是不是在偷拍」、「手機拿出來」、「你不要走喔」。

群眾聽到有人在偷拍，其他人也圍上來關切，並提醒被拍的女子報警；經眾人質問與要求，何當場承認偷拍，並在大家注視與錄影下，刪除手機拍到的影像，員警將何與被害女子帶回，女子表示，因影片已經刪掉，目前似乎還好，如果確定要告，她再提出妨害祕密告訴。

警方確認何的手機內已經沒有被害女子或其他不明女子的任何影像，但仍先製作何的筆錄，並依據現場民眾提供的證據資料，將何先函送偵辦；何的偷拍行徑也被許多現場目擊並挺身而出的民眾放上threads公布及討論，提醒女生真的要注意四周，壞人到處都有。

36歲何姓工程師心起歹念，將手機藏放至手提袋，開啟錄影後靠近穿裙子的女性，並將提袋放至裙下偷拍，當場被民眾發現。圖／翻攝自社會事新聞影音
36歲何姓工程師心起歹念，將手機藏放至手提袋，開啟錄影後靠近穿裙子的女性，並將提袋放至裙下偷拍，當場被民眾發現。圖／翻攝自社會事新聞影音

偷拍 女生 台南

