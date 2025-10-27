獨／高雄大立百貨日本最大二手名店遭竊 警憑關鍵資料查出竊賊是他

高雄大立精品百貨。本報資料照 日本最大二手店在高雄大立百貨設店，吸引不少攤商批貨；20日晚間店家打烊盤點發現手環、項鍊等約值2000餘元的飾品遭竊報警；警方查看監視器發現可疑男，店家認出是常客，但男子當天未採買，後警方調閱先前結帳資料，查出是73歲朱姓老翁涉案因而破案。

據了解，這家號稱是日本最大的二手名店販賣服飾及首飾等物，深受攤商喜愛，不少人在開幕後前往批貨後，擺地攤或在菜市場販賣給一般消費者。

20日晚間，店家打烊，店員盤點時發現有2條項鍊、4個手鐲及1個戒指遭竊，隨即報警，轄區新興警分局自強派出所員警隨即前往了解。

警方到場後，得知店家項鍊等首飾遭竊，約損失2000餘元，經調閱監視器查看，發現一名年紀約6、70歲的男子趁店家不注意之際，順手牽羊竊取飾品後從容離去。

警方鎖定可疑男畫面，店家認出是一名店內常批貨的常客，但該名男子當天並未採買物品，警方請店家調出先前男子買東西的結帳帳單紀錄，查出是73歲朱姓老翁所為。