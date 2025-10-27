新北醉男見運將扭頸怒嗆「你搖什麼頭」 出拳勒脖釀傷被直送警局

新北市37歲陳男今天凌晨1時許酒後搭乘35歲葉男駕駛的多元化計程車欲返回新店。不料陳男途中疑不滿葉男駕駛技術及態度，不但辱罵三字經還出拳勒脖，導致葉男嘴角受傷，葉男立即將車開至派出所提告。新店警方詢後將陳男依傷害罪嫌函送。

據了解，涉嫌毆打運將的37歲陳男今天凌晨1時許喝完酒後，自新店區永業路搭乘葉男駕駛的多元計程車要返回新店住處。當車輛行駛至新潭路時，葉男因精神疲憊搖晃頸部，不料此時陳男竟突然出言質問：「你搖什麼頭？我是會虧待你是不是？」接著質疑葉男駕駛技術不佳、態度不好，不但辱罵三字經，還對葉男出拳攻擊及勒脖。

葉男遭毆打導致嘴角受傷，憤而將車直接開至新店分局頂城派出所報案提告，警方依規定受理，詢後將依傷害罪嫌將陳男函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康