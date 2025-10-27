台1線轎車暗夜失控衝撞路旁檳榔攤 車頭全毀2人送醫

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台1線位於苗栗縣造橋鄉龍昇村路段，昨深夜發生一起轎車疑失控自撞路旁檳榔攤事故，因高速撞擊力道強大，肇事轎車車頭幾乎全毀，車內2人受傷送醫，檳榔攤與停放路旁的1輛機車也受波及損壞，警方據報到場處理後，初步已排除酒駕肇事，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方表示，事發當時鍾姓男子駕駛轎車沿台1線南下行駛，行經事故地點時疑一時分心、操作不慎，致車輛失控衝撞路旁檳榔攤並波及一輛停放於檳榔攤前機車，鍾男及車內女乘客手腳擦挫傷送醫。鍾姓男子經檢測後酒測值為0，初步排除酒駕因素，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方也呼籲，駕駛人行車時務必專注前方路況，避免分心及疲勞駕駛，並保持安全車距及適當車速，以確保自身及他人用路安全，平安到家才是最重要的事。

肇事轎車暗夜失控自撞路旁檳榔攤，因高速撞擊力道強大，車頭幾乎全毀，車內2人受傷送醫。圖／民眾提供
肇事轎車暗夜失控自撞路旁檳榔攤，因高速撞擊力道強大，車頭幾乎全毀，車內2人受傷送醫。圖／民眾提供

