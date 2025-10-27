快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

水上婦人險匯10萬談戀愛 警行聯手浪漫止於匯款前

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名陳姓女子最近沉浸在浪漫的「異國戀情」中，沒想到「聯合國軍官」一句「我出車禍、醫藥費不夠」，差點讓她匯出10萬元愛的救援金，幸好行員警覺異常，通知警方到場，聯手拆穿愛情假面，及時救回陳女的錢包與信任。

警方調查，47歲陳女日前在臉書上結識自稱「吳成翰」的男子，對方主動加她LINE聊天，開場白充滿浪漫，陳女一開始還有點害羞，沒想到這位「聯合國派駐軍官」談吐紳士又體貼，幾天之內就讓她陷入跨國愛情的粉紅泡泡中。

不料對方突然傳訊「我要搭機來台灣找妳，但路上出了車禍，醫院要我先付醫藥費」接著丟出一組越南帳號，要她幫忙匯款10萬元。

陳女心急如焚，立刻跑到銀行準備匯款，所幸行員查覺有異，聯絡警方得以及時介入阻詐。

水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡獲報後火速到場，溫和地向陳女說明這是典型的「假交友詐騙」手法，並展示先前相似案件資料。陳女聽完才恍然大悟自己差點掉入陷阱，感激警方與行員。

水上分局提醒，詐騙集團常假扮「外國醫師、軍官、企業家」，用甜言蜜語打動人心，再編故事要錢。呼籲民眾，網友再帥、再體貼，只要一提到「匯款」，就該立刻打 165反詐騙專線或報警求證。多一分懷疑，少一分損失。

嘉義縣水上分局警員耐心向婦人說明這是典型的「假交友詐騙」手法。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局警員耐心向婦人說明這是典型的「假交友詐騙」手法。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局警方於婦人匯款前及時阻詐。圖／水上分局提供
嘉義縣水上分局警方於婦人匯款前及時阻詐。圖／水上分局提供

詐騙集團 愛情 醫藥

延伸閱讀

高雄星光水岸公園設水上設施 10月24日試營運

影／國中同學合力阻詐保住老翁千萬元 潭子警與地政助理阻詐　

高雄星光水岸公園24日試營運 新增滑水道、水上鞦韆

水上恒司被讚「像金城武」　來不及與粉絲合影坦言「非常後悔」

相關新聞

雨中抱身障婦上下車 三重客運表揚公車司機「用行動傳達善意」

三重客運857路線駕駛林榮新日前行經蘆洲時，主動下車抱起一位以雙手爬行上車的身障老婦，並在終點站板橋陽明街將其抱下車，善...

佯裝看金飾突伸手搶！新竹男搶銀樓往竹東逃 警30分緝獲

新竹市東前街今天上午10時許發生銀樓搶案，年約30多歲男子佯裝挑選金飾，趁店員取出金項鍊時，突然伸手奪走後拔腿開車逃逸，...

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

影／倒車暴衝！駕駛誤踩油門撞機車 阿伯被拖行路人驚呼「在幹嘛！」

新竹縣寶山鄉昨日下午發生一起車禍，一名年約50歲的吳女駕駛轎車於明湖路338號（便利超商前空地）倒車時，疑因操作不慎暴衝...

轎車撞上路口中央分隔島！他指遭不明車輛碰撞才失控 警追查肇逃者

沈姓男子今天開車行駛基隆市基金一路，撞上道路中央分隔島，造成車頭毀損，沈男和潘姓女乘客受傷送醫。沈男指遭車碰撞才會失控撞...

獨／高雄大立百貨日本最大二手名店遭竊 警憑關鍵資料查出竊賊是他

日本最大二手店在高雄大立百貨設店，吸引不少攤商批貨；20日晚間店家打烊盤點發現手環、項鍊等約值2000餘元的飾品遭竊報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。