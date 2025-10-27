水上婦人險匯10萬談戀愛 警行聯手浪漫止於匯款前
嘉義縣有名陳姓女子最近沉浸在浪漫的「異國戀情」中，沒想到「聯合國軍官」一句「我出車禍、醫藥費不夠」，差點讓她匯出10萬元愛的救援金，幸好行員警覺異常，通知警方到場，聯手拆穿愛情假面，及時救回陳女的錢包與信任。
警方調查，47歲陳女日前在臉書上結識自稱「吳成翰」的男子，對方主動加她LINE聊天，開場白充滿浪漫，陳女一開始還有點害羞，沒想到這位「聯合國派駐軍官」談吐紳士又體貼，幾天之內就讓她陷入跨國愛情的粉紅泡泡中。
不料對方突然傳訊「我要搭機來台灣找妳，但路上出了車禍，醫院要我先付醫藥費」接著丟出一組越南帳號，要她幫忙匯款10萬元。
陳女心急如焚，立刻跑到銀行準備匯款，所幸行員查覺有異，聯絡警方得以及時介入阻詐。
水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡獲報後火速到場，溫和地向陳女說明這是典型的「假交友詐騙」手法，並展示先前相似案件資料。陳女聽完才恍然大悟自己差點掉入陷阱，感激警方與行員。
水上分局提醒，詐騙集團常假扮「外國醫師、軍官、企業家」，用甜言蜜語打動人心，再編故事要錢。呼籲民眾，網友再帥、再體貼，只要一提到「匯款」，就該立刻打 165反詐騙專線或報警求證。多一分懷疑，少一分損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言