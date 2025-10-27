水上婦人險匯10萬談戀愛 警行聯手浪漫止於匯款前

嘉義縣有名陳姓女子最近沉浸在浪漫的「異國戀情」中，沒想到「聯合國軍官」一句「我出車禍、醫藥費不夠」，差點讓她匯出10萬元愛的救援金，幸好行員警覺異常，通知警方到場，聯手拆穿愛情假面，及時救回陳女的錢包與信任。

警方調查，47歲陳女日前在臉書上結識自稱「吳成翰」的男子，對方主動加她LINE聊天，開場白充滿浪漫，陳女一開始還有點害羞，沒想到這位「聯合國派駐軍官」談吐紳士又體貼，幾天之內就讓她陷入跨國愛情的粉紅泡泡中。

不料對方突然傳訊「我要搭機來台灣找妳，但路上出了車禍，醫院要我先付醫藥費」接著丟出一組越南帳號，要她幫忙匯款10萬元。

陳女心急如焚，立刻跑到銀行準備匯款，所幸行員查覺有異，聯絡警方得以及時介入阻詐。

水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡獲報後火速到場，溫和地向陳女說明這是典型的「假交友詐騙」手法，並展示先前相似案件資料。陳女聽完才恍然大悟自己差點掉入陷阱，感激警方與行員。