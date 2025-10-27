快訊

第4次砸車噩夢再現！ 苑裡男子休旅車及貨車車窗遭2不明人士砸毀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一林姓男子，疑與鄰居結怨，停放家門休旅車2次被砸，監視器拍下動手惡鄰，警方已依法將嫌疑人移送法辦；未料，上月初林男開貨車在台中遭不明人士逼車砸車後，昨停放住家旁空地的貨車車窗又遭2名男子砸毀，林男雖再次報警處理仍難掩低落情緒說「真的很無奈」。

警方表示，昨（26日）上午7點多，林姓民眾報案稱其停放於苑裡鎮住家騎樓的休旅車及路旁空地的貨車，2部車輛車窗玻璃遭不明人士以榔頭敲擊毀損。接獲報案後立即派員趕赴現場，並通知鑑識小組前往採證，初步確認兩部車輛均有明顯損壞痕跡。

據了解，林姓當事人是貨運司機，平常住在台中，有接單送貨的時候，就會把休旅車開回苑裡老家停放，換開貨車出門送貨，因此他的休旅車平常都會放在苑裡，沒有接單送貨的時候，貨車也會放在苑裡老家社區附近的空地。

林男無奈說，前2次休旅車被砸時，因是結怨的鄰居親自動手，警方很快就破案。但上月2日他開貨車在台中神岡地區遭不明人士惡意逼車後砸車，警方僅追查到對方車主，案件仍在偵辦中；昨早停放在苑裡老家的休旅車及貨車車窗都被砸毀，社區民眾有發現2名頭部包緊緊的陌生男子，形跡相當可疑。

他說，前2次對方身分清楚，就是結怨的鄰居，心裡有數比較好防範，後面2次雖懷疑與前案有關，但都是不明人士，會比較讓人心生恐懼，而且修車損失都要數萬元，希望警方能早日破案。

警方初步研判，林姓被害人因與鄰居有糾紛隙故，於去年11月及今年7月間車輛遭鄰男毀損，兩件毀損案均已在偵詢後將嫌疑人移送苗栗地檢偵辦；這次毀損案件警方已依法受理，並成立專案小組積極調閱周邊監視器影像，目前已鎖定特定對象，全力查緝到案中，以釐清事實，全案將依刑法毀損及恐嚇罪偵辦，以維護居民財產安全與社區安寧。

林男停放苑裡住家的休旅車，車窗玻璃遭不明人士以榔頭惡意敲擊毀損。圖／警方提供
林男停放苑裡住家的休旅車，車窗玻璃遭不明人士以榔頭惡意敲擊毀損。圖／警方提供
林男停放苑裡住家附近的貨車，車窗玻璃也遭不明人士以榔頭惡意敲毀。圖／警方提供
林男停放苑裡住家附近的貨車，車窗玻璃也遭不明人士以榔頭惡意敲毀。圖／警方提供

