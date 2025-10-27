公車司機雨中抱爬行身障婦上下車 溫暖一幕感動全車乘客

林榮新將身障老婦抱上車。圖／三重客運提供 三重客運司機林榮新21日上午駕駛857路公車行經蘆洲時，1名60多歲身障老婦在路上爬行欲搭車至板橋，林男見狀下車將老婦抱上車，開至板橋後再將老婦抱下車，讓全車旅客十分感動。林榮新事後低調表示：有一句謝謝，就是對司機最大的回饋了。

駕駛三重客運857路公車的42歲司機林榮新，21日上午7時許行經蘆洲區鷺江國小站時，1名男子拿著紅色塑膠椅與拖板車，與他的行動不便母親準備搭車。林榮新見狀下車準備設置斜坡板讓老婦上車，但見該名老婦並未坐輪椅，而是用雙手在地上艱難的爬行，且當時還下著大雨地上濕淋淋。林榮新立即上前將老婦抱上車安置在座位上。

公車行駛1個多小時抵達板橋陽明街站後，林榮新得知老婦人準備在該站下車，又親自將老婦抱下車，老婦的兒子則頻頻向司機致謝。全車乘客從頭到尾目睹，對司機的溫馨舉動也感動不已。