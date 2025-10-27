快訊

孔女見到警方時神情錯愕，原以為能悄悄出境離台，沒想到登機前一刻仍難逃法網。圖：讀者提供

桃園警分局景福派出所日前偵辦詐騙車手提領案件時，發現一名化名孔雅的33歲泰籍女子以觀光名義入境後，立即受詐騙集團指示提領贓款。她短短時間內領取7萬餘元後便躲藏行蹤，警方研判她刻意保持低調，企圖規避查緝。

為防止嫌犯潛逃出境，景福派出所員警持續追緝，並通報國境事務大隊協助，昨(26)日15時許成功在桃園國際機場將孔雅攔截到案。據了解，孔女見到警方時神情錯愕，原以為能悄悄出境離台，沒想到登機前一刻仍難逃法網。

孔女見到警方時神情錯愕，原以為能悄悄出境離台，沒想到登機前一刻仍難逃法網。圖：讀者提供

桃園分局表示，今年截至目前共查獲15名外籍人士涉入詐騙案件並依法送辦。警方呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信未經查證的訊息，如發現可疑情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，以免誤入陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：泰籍女子觀光名義來台當車手 桃警機場攔截出境前逮捕

