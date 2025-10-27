快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

桃園電子報／ 桃園電子報

S 46579719
自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人。圖：讀者提供

近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察局八德分局表示，目前尚未接獲相關報案，但已針對影片內容進行了解。

警方指出，根據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定，汽車駕駛人行經行人穿越道時，如有行人穿越而未暫停禮讓者，可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。警方提醒，駕駛人應隨時注意周遭環境，減速慢行並優先讓行人先行，以確保交通安全。

八德分局強調，為維護行人安全與交通秩序，警方將持續加強取締違停及未禮讓行人等違規行為，同時呼籲駕駛人行經路口務必遵守交通規則，共同打造安全友善的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

延伸閱讀：

  1. 國2大園交流道貨車「車頂撞凹」 駕駛送醫搶救中
  2. 男遭300公斤重機壓住動彈不得 龍潭警火速趕到場救援

行人 影片

延伸閱讀

桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

八德資訊商圈「動漫週」 打卡領限量好禮

桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

相關新聞

雨中抱身障婦上下車 三重客運表揚公車司機「用行動傳達善意」

三重客運857路線駕駛林榮新日前行經蘆洲時，主動下車抱起一位以雙手爬行上車的身障老婦，並在終點站板橋陽明街將其抱下車，善...

佯裝看金飾突伸手搶！新竹男搶銀樓往竹東逃 警30分緝獲

新竹市東前街今天上午10時許發生銀樓搶案，年約30多歲男子佯裝挑選金飾，趁店員取出金項鍊時，突然伸手奪走後拔腿開車逃逸，...

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

影／倒車暴衝！駕駛誤踩油門撞機車 阿伯被拖行路人驚呼「在幹嘛！」

新竹縣寶山鄉昨日下午發生一起車禍，一名年約50歲的吳女駕駛轎車於明湖路338號（便利超商前空地）倒車時，疑因操作不慎暴衝...

轎車撞上路口中央分隔島！他指遭不明車輛碰撞才失控 警追查肇逃者

沈姓男子今天開車行駛基隆市基金一路，撞上道路中央分隔島，造成車頭毀損，沈男和潘姓女乘客受傷送醫。沈男指遭車碰撞才會失控撞...

獨／高雄大立百貨日本最大二手名店遭竊 警憑關鍵資料查出竊賊是他

日本最大二手店在高雄大立百貨設店，吸引不少攤商批貨；20日晚間店家打烊盤點發現手環、項鍊等約值2000餘元的飾品遭竊報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。