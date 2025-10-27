聽新聞
影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元
近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察局八德分局表示，目前尚未接獲相關報案，但已針對影片內容進行了解。
警方指出，根據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定，汽車駕駛人行經行人穿越道時，如有行人穿越而未暫停禮讓者，可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。警方提醒，駕駛人應隨時注意周遭環境，減速慢行並優先讓行人先行，以確保交通安全。
八德分局強調，為維護行人安全與交通秩序，警方將持續加強取締違停及未禮讓行人等違規行為，同時呼籲駕駛人行經路口務必遵守交通規則，共同打造安全友善的用路環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元
