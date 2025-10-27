聽新聞
桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案
桃園市八德區介壽、興豐路口車流量大，近日傳出民眾走行穿線過馬路被撞，影片昨天在網路流傳，引發民眾議論；八德警方表示，目前未接獲報案，呼籲用路人遵守交通規則，以維安全。
25日晚上7時許，一輛黑色轎車經八德區興豐路準備左轉介壽路往大溪方向行駛，疑未注意身穿紅衣的民眾正在過馬路，結果迎面撞上，所幸撞擊力道不大，紅衣民眾隨即起身並自己走到路邊休息。
影片引發網友討論，有人發現行人號誌是紅燈，認為行人違規過馬路的責任較大，但也有人認為車主未注意車前狀況同樣得負責；八德警分局表示目前未接獲民眾報案，也無法憑監視器取締違規，消防局也表示無該時段、該地點的救傷派案。
警方表示，汽車駕駛未禮讓行人會違反道路交通管理處罰條例，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲駕駛行經路口務必減速，以免發生事故。
