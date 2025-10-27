快訊

桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區介壽、興豐路口車流量大，近日傳出民眾走行穿線過馬路被撞，引發議論。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區介壽、興豐路口車流量大，近日傳出民眾走行穿線過馬路被撞，引發議論。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區介壽、興豐路口車流量大，近日傳出民眾走行穿線過馬路被撞，影片昨天在網路流傳，引發民眾議論；八德警方表示，目前未接獲報案，呼籲用路人遵守交通規則，以維安全。

25日晚上7時許，一輛黑色轎車經八德區興豐路準備左轉介壽路往大溪方向行駛，疑未注意身穿紅衣的民眾正在過馬路，結果迎面撞上，所幸撞擊力道不大，紅衣民眾隨即起身並自己走到路邊休息。

影片引發網友討論，有人發現行人號誌是紅燈，認為行人違規過馬路的責任較大，但也有人認為車主未注意車前狀況同樣得負責；八德警分局表示目前未接獲民眾報案，也無法憑監視器取締違規，消防局也表示無該時段、該地點的救傷派案。

警方表示，汽車駕駛未禮讓行人會違反道路交通管理處罰條例，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲駕駛行經路口務必減速，以免發生事故。

行人 影片

相關新聞

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治

高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫...

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板...

第4次砸車噩夢再現！ 苑裡男子休旅車及貨車車窗遭2不明人士砸毀

苗栗縣苑裡鎮一林姓男子，疑與鄰居結怨，停放家門休旅車2次被砸，監視器拍下動手惡鄰，警方已依法將嫌疑人移送法辦；未料，上月...

影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人。圖：讀者提供 近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察

公車司機雨中抱爬行身障婦上下車 溫暖一幕感動全車乘客

三重客運司機林榮新21日上午駕駛857路公車行經蘆洲時，1名60多歲身障老婦在路上爬行欲搭車至板橋，林男見狀下車將老婦抱...

