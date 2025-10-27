聽新聞
疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3
花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老翁，導致老翁頭部受創，昏迷指數只有3，住進加護病房。詳細車禍原因尚待警方進一步調查。
花蓮警分局今天指出，26日上午7時許，1輛公車沿花蓮市國聯一路北往南方向，在左轉國聯四路時，與沿著國聯一路南往北方向步行、通過行人穿越道的行人發生碰撞，造成行人頭部及身體傷勢嚴重，目前尚在醫院診治中。
警方調查，公車39歲陳姓司機持有合格駕照，經檢測並無酒精反應；據悉，77歲林姓老翁不但左肩胛骨骨折、腿部骨折，大腦還有血塊，昏迷指數3，在加護病房救治中。
根據監視器畫面，老翁慢慢走路過斑馬線，但司機疑似因A柱死角擋住視線，雖然慢慢左轉彎，仍撞到老翁，司機趕緊下車查看，周圍民眾也上前關心，救護車隨即到場救援。
花蓮警分局呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前及行人動態，並禮讓行人優先通行，以確保行人安全。行人應遵守號誌指示，養成「停、看、聽」良好習慣，避免闖紅燈或低頭滑手機，以防止交通事故發生。
