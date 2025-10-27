快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上林姓老翁。圖／警方提供
花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上林姓老翁。圖／警方提供
花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老翁，導致老翁頭部受創，昏迷指數只有3，住進加護病房。詳細車禍原因尚待警方進一步調查。

花蓮警分局今天指出，26日上午7時許，1輛公車沿花蓮市國聯一路北往南方向，在左轉國聯四路時，與沿著國聯一路南往北方向步行、通過行人穿越道的行人發生碰撞，造成行人頭部及身體傷勢嚴重，目前尚在醫院診治中。

警方調查，公車39歲陳姓司機持有合格駕照，經檢測並無酒精反應；據悉，77歲林姓老翁不但左肩胛骨骨折、腿部骨折，大腦還有血塊，昏迷指數3，在加護病房救治中。

根據監視器畫面，老翁慢慢走路過斑馬線，但司機疑似因A柱死角擋住視線，雖然慢慢左轉彎，仍撞到老翁，司機趕緊下車查看，周圍民眾也上前關心，救護車隨即到場救援。

花蓮警分局呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前及行人動態，並禮讓行人優先通行，以確保行人安全。行人應遵守號誌指示，養成「停、看、聽」良好習慣，避免闖紅燈或低頭滑手機，以防止交通事故發生。

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上林姓老翁。圖／警方提供
花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上林姓老翁。圖／警方提供

行人

延伸閱讀

台東75歲老翁騎車與郵務車碰撞 送醫搶救不治

計程車司機載到失智老翁求助警 警一個動作查出老翁地址

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

相關新聞

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治

高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫...

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板...

第4次砸車噩夢再現！ 苑裡男子休旅車及貨車車窗遭2不明人士砸毀

苗栗縣苑裡鎮一林姓男子，疑與鄰居結怨，停放家門休旅車2次被砸，監視器拍下動手惡鄰，警方已依法將嫌疑人移送法辦；未料，上月...

影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人。圖：讀者提供 近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察

公車司機雨中抱爬行身障婦上下車 溫暖一幕感動全車乘客

三重客運司機林榮新21日上午駕駛857路公車行經蘆洲時，1名60多歲身障老婦在路上爬行欲搭車至板橋，林男見狀下車將老婦抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。