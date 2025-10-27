快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

起火的這間公寓2、3樓竄出濃煙，消防人員架梯將受困人員救出。記者黃子騰／翻攝
起火的這間公寓2、3樓竄出濃煙，消防人員架梯將受困人員救出。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板隔間，火勢一度延燒。消防人員半小時內撲滅火勢，燃燒面積約50平方公尺，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。

新北市消防局今天清晨6時38分接獲報案，新莊區化成路660巷內1棟4層樓民宅發生火警，還疑似有人受困。新北市消防局派遣74名消防人員、34輛消防車前往搶救。消防人員到場時發現2、3樓處已竄出火煙，加上因該棟公寓作為移工宿舍，均採用木板隔間，火勢一度延燒。

消防人員立即進入火場協助疏散10名移工，火勢在半小時內撲滅，燃燒面積約50平方公尺，所幸無人受傷，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。

新北市消防局獲報出動34車74人前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局獲報出動34車74人前往灌救。記者黃子騰／翻攝

消防人員 移工

延伸閱讀

竹市晴空匯火災調查報告遭扭曲？ 消防：部分媒體斷章取義

桃機招考消防人員體測 考生：工作穩定性高

影／台中潭子廢棄物大火濃煙竄數公里遠 消防人車搶救

新北義消授旗暨企業義消成軍 參加11月全國義勇消防人員體技能交流賽

相關新聞

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

花蓮車站前昨天發生公車撞行人事故，陳姓公車司機在國聯一路左轉國聯四路時，疑似視線被A柱遮擋，不慎撞上走在斑馬線上的林姓老...

獨／即將屆齡退休…高雄陽明派出所巡佐家中身體不適 急送醫搶救不治

高雄市三民二警分局陽明派出所55歲的陳姓巡佐，達屆齡退休年齡，25日上午在家突然身體不適，妻子打119求救，雖被緊急送醫...

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板...

第4次砸車噩夢再現！ 苑裡男子休旅車及貨車車窗遭2不明人士砸毀

苗栗縣苑裡鎮一林姓男子，疑與鄰居結怨，停放家門休旅車2次被砸，監視器拍下動手惡鄰，警方已依法將嫌疑人移送法辦；未料，上月...

影／駕駛未禮讓行人影片曝光 八德警提醒依法可罰6000元

自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人。圖：讀者提供 近期網路流傳一段行車紀錄器影片，內容顯示一輛自小客車行經行人穿越道時，未依規定禮讓正在通行的行人，引起網友熱議。對此，桃園市政府警察

公車司機雨中抱爬行身障婦上下車 溫暖一幕感動全車乘客

三重客運司機林榮新21日上午駕駛857路公車行經蘆洲時，1名60多歲身障老婦在路上爬行欲搭車至板橋，林男見狀下車將老婦抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。