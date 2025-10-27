聽新聞
0:00 / 0:00
新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生
新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板隔間，火勢一度延燒。消防人員半小時內撲滅火勢，燃燒面積約50平方公尺，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。
新北市消防局今天清晨6時38分接獲報案，新莊區化成路660巷內1棟4層樓民宅發生火警，還疑似有人受困。新北市消防局派遣74名消防人員、34輛消防車前往搶救。消防人員到場時發現2、3樓處已竄出火煙，加上因該棟公寓作為移工宿舍，均採用木板隔間，火勢一度延燒。
消防人員立即進入火場協助疏散10名移工，火勢在半小時內撲滅，燃燒面積約50平方公尺，所幸無人受傷，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言