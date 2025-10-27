新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

起火的這間公寓2、3樓竄出濃煙，消防人員架梯將受困人員救出。記者黃子騰／翻攝 新北市新莊區化成路1棟4層樓公寓，今天清晨6時許發生火警。火舌及濃煙從2樓、3樓處不斷竄出，由於該公寓為移工宿舍採用木板隔間，火勢一度延燒。消防人員半小時內撲滅火勢，燃燒面積約50平方公尺，所幸無人受傷，起火原因仍待調查。

新北市消防局今天清晨6時38分接獲報案，新莊區化成路660巷內1棟4層樓民宅發生火警，還疑似有人受困。新北市消防局派遣74名消防人員、34輛消防車前往搶救。消防人員到場時發現2、3樓處已竄出火煙，加上因該棟公寓作為移工宿舍，均採用木板隔間，火勢一度延燒。